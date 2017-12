Hasenstall

× Erweitern Foto: Hotel Gaythering Hotel Gaythering

Ein Hotel wie kein anderes. Miamis einziges schwules Hotel hat sich seit seiner Eröffnung im Jahr 2014 als eine feste Größe im Szeneleben der Stadt etabliert. Mit seinen cool designten Zimmern ist das Gaythering ein echtes Boutiquehotel, in dem Stil, Kunst und Komfort Hand in Hand gehen. Von witzigen Sprüchen auf dem Schreibtisch oder auf Seifenspendern bis zu roten Hasenmasken an den Wänden, die sich bei Gästen mit Hang zu Instagram-Selfies großer Beliebtheit erfreuen – mit einer großen Portion Selbstironie treibt das Team schwulen Lifestyle auf die Spitze.

DIE BAR

Mit einem kreativen Cocktailmenü und einer großen Auswahl an Bieren ist die von Yelp! zu den zehn besten Gay Bars der USA zählende Hotelbar vor allem zur Happy Hour ein Hotspot in Miami Beach. Bei täglichen Events wie der Trivia Night am Mittwoch oder der Karaoke Night am Montag treffen Einheimische auf internationale Gäste, die hier ganz zwanglos in Kontakt kommen können – egal ob in Anzug, Flipflops oder Shorts.

× 1 von 5 Erweitern Foto: Hotel Gaythering Hotel Gaythering × 2 von 5 Erweitern Foto: Hotel Gaythering Hotel Gaythering × 3 von 5 Erweitern Foto: Hotel Gaythering Hotel Gaythering × 4 von 5 Erweitern Foto: Hotel Gaythering Hotel Gaythering × 5 von 5 Erweitern Foto: Hotel Gaythering Hotel Gaythering Prev Next

DER SPA

Der im Untergeschoss des Hotels befindliche Saunabereich ist ausschließlich für männliche Gäste und Besucher bis in die Nacht geöffnet. (Clothing optional). Auch hier setzt sich das aus den Zimmern bekannte coole Design fort. Neben Trockensauna und Dampfbad stehen den Besuchern ein Whirlpool sowie Handtücher, Duschen und Schließfächer zur Verfügung.

× Erweitern Foto: Hotel Gaythering Hotel Gaythering

DER SERVICE

Neben Leihfahrrädern steht den Gästen und Einheimischen ebenfalls ein Shuttle zu dem im Norden Miamis gelegenen Nacktbade- strand Haulover Beach sowie zu jedem beliebigen Ort in Miami Beach kostenlos zu Verfügung. Gäste mit Autos können einen in unmittelbarer Nähe liegenden Garagenparkplatz gegen Gebühr nutzen.

www.gaythering.com