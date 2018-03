Gewinnspiel: Ab nach St. Pete/Florida!

× Erweitern Foto: Visit St. Pete/Cearwater

Perfekte Strände, viel Kultur und das größte Pride Festival Floridas: St. Pete/Clearwater ist ein idealer Ort für einen Urlaub unter der Sonne.

FÜR ENTDECKER

Dalí Museum

Das auch architektonisch sehenswerte Museum beherbergt über 2.000 Werke des bekannten Surrealisten Salvador Dalì, darunter 96 Ölgemälde und ist damit die größte Dalí-Sammlung außerhalb Spaniens. www.thedali.org

Chihuly Collection

Die Werke des kanadischen Glaskünstlers Dale Chihuly sind eine Klasse für sich. Während seine Werke of nur zeitweise in Museen wie dem Louvre, dem New Yorker Metropolitan Museum of Art oder in Botanischen Gärten zu sehen ist, beherbergt das Morean Arts Center eine ständige Ausstellung. www.moreanartscenter.org/chihuly/

Central Arts District

Mitten in Downtown St.Pete wurden über 70 einst leere Wände von Streetart-Künstlern bunt und fantasievoll gestaltet. Bei einer geführten Tour, organisiert vom Florida Craft Center, erfährt man mehr über Hintergrund und einzelne Künstler. www.floridacraftart.org

John’s Pass Village & Boardwalk

Über 100 Shops, Restaurants und Attraktionen wie Bootsausflüge zu Delfinen finden sich an dem bei Touristen beliebten Ort zwischen St. Pete und Clearwater. www.johnspassvillage.net

FÜR ABENTEURER

Mit dem Rad

St. Pete und seine Strände lassen sich perfekt mit dem Rad erkunden. Leihfahrräder von Coast lassen sich per App leicht finden und buchen. www.coastbikeshare.com

Mit dem Boot

Wer in St. Pete Urlaub machte, sollte unbedingt einmal die Gegend vom Wasser aus erkunden. Ob mit einer Bootstour auf der Suche nach Delfinen oder mit dem Kajak entlang der Küste bzw. durch dichte Mangroven – ein Ausflug auf dem Wasser ist eine gute Alternative zu einem Tag am Strand. www.visitstpeteclearwater.com

Mit dem Ultraleichtflugzeug

Ein ganz besonderes Erlebnis ist der Blick auf das Grün und Türkis leuchtende Meer von oben. Sky Surfing bietet vom kleinen Flughafen in Clearwater Rundflüge über Strand, Stadt und Meer. Mit etwas Glück kann man von oben sogar Delfine oder Seekühe entdecken. www.sky-surfing.com

FÜR SONNENANBETER

Sunset Beach

Der Sunset Beach am südlichen Ende von Treasure Island liegt nur wenige Autominuten von Downtown St. Pete entfernt ist bekannt als Gay Beach, an dem sich viele Einheimische und am Wochenende auch schwule Besucher aus Tampa und Orlando treffen.

Fort Desoto Park

Hier liegen wohl die schönsten und unter der Woche ruhigsten Naturstrände der Gegend. Hier man ungestört Baden oder sich ein Kajak mieten, um die Küste zu erkunden.

Egmont Key

Nur per Boot zu erreichen ist die kleine Insel Egmont Key in der Mündung der Bucht von Tampa mit einem alten Fort sowie einem Leuchtturm. Die südlich davon liegende Sandbank ist in der Szene auch als „Naked Island“ bekannt, da dort keine Polizeikontrollen stattfinden und man sich ungestört seiner Badehose entledigen kann.

Clearwater Beach

Der im Norden von St. Pete liegende Strand ist bekannt für seine Studenten, die hier ihren Springbreak feiern. Auch sonst ist an dem berühmten Strand mit seinem strahlend weißen Sand jede Menge los.

FÜR GENIESSER

Farm Table Cucina

Das in einer modernen Markthalle untergebrachte Restaurant-Projekt des in den USA bekannten Kochs Michael Mina war eigentlich für New York geplant, bevor es in Downtown St. Pete verwirklicht wurde. Im Erdgeschosse gibt es 11 verschiedene Kochstationen mit unterschiedlichen Gerichten während im Obergeschoss ein Restaurant befindet, das mit lokalen Zutaten arbeitet. www.farmtablecucina.com

Stillwaters Tavern

Hier kocht St. Petes bekannter schwuler Chefkoch Jeffrey Jews und serviert am Beach Dive in St. Pete Gerichte wie Blue Crab Spaghetti, Steaks, Fisch sowie asiatische inspirierte Leckereien. www.stillwaterstavern.com

The Lure

Hippes Sushi-Restaurant im Central Arts District. www.thelurestpete.com

The Canopy

Die Dachterrasse des dirket am Beach Drive gelegenen Birchwood Boutique Hotels ist ein beliebter Treffpunkt, um von dort den Sonnenuntergang zu genießen. Im Erdgeschoss befindet sich das ebenfalls besuchenswerte Restaurant Birch & Vine. www.thebirchwood.com

The Palm Pavilion

Das Restaurant ist eine Freiluftlegende in Clearwater Beach. Von hier aus kann man perfekt den Sonnenuntergang in Clearwater Beach beobachten. The Palm Pavilion mit zwangloser Atmosphäre ist seit 1926 ein fester Begriff in Clearwater Beach. www.palmpavilion.com

The Vinoy Renaissance Resort & Golf Club

Das luxuriöse Hotel liegt direkt am Beach Drive und verfügt über eine große Poolanlage. www.marriott.de

Avalon

Das 2017 neu eröffnete Boutique Hotel liegt nur wenige Minute vom Beach Drive in Downtown St. Pete und bietet seinen Gästen neben einem Pool auch kostenfreies Parken an. Sein Mix aus Art Decó und 1960er Jahre Retro machen das Hotel zu St. Pete’s neuestem Hot Spot für Designliebhaber. www.avalonstpetersburg.com

FÜR SZENENGÄNGER

Flamingo Resort

Das Flamingo Resort ist das größte schwule Resort in Florida und und zugleich Heimat eines Dance Clubs sowie der Code Bar. Äußerst beliebt ist der T-Dance am Sonntag, zu dem viele Besucher aus dem nahen Tampa anreisen. www.flamingo.fla

Enigma

Der schwule Hotspot in St- Pete. In der großen Bar mit Tanzfläche finden am Wochenende auch Dragshows statt. www.enigmastpete.com

TERMINE

St. Pete Pride

Floridas größter Pride findet nicht etwa in Miami, Ft. Lauderdale oder Orlando statt – sondern St. Pete. Zudem ist die Pride Parade, die erst bei Sonnenuntergang startet, etwas ganz besonderes. Entlang des Beach Drives sind Wagen und Teilnehmer mit unzähligen Lichtern geschmückt. 2018 findet die Parade am 23. Juni statt, am Tag drauf feiert St. Pete ein großes Pride Festival im Grand Central District statt, bei dem 50.000 Besucher erwartet werden. www.stpetepride.com

INFO

www.visitstpeteclearwater.com

HINKOMMEN

Icelandair fliegt mehrmals wöchentlich ab Berlin, Frankfurt, München und Hamburg über Reykjavik nach Tampa.

Die isländische Fluggesellschaft hat sich von der „Hippie-Airline“ der 60er-Jahre zur modernen, renommierten Linienfluggesellschaft Islands entwickelt. Das Portfolio der Icelandair umfasst aktuell 48 Destinationen in Europa und Nordamerika, welche über den internationalen isländischen Flughafen Keflavik (KEF) als Drehkreuz bedient werden. Die Flotte von Icelandair umfasst 26 Boeing 757 und vier Boeing 767 im Linienflugverkehr. Die Flugzeuge sind mit drei Serviceklassen ausgestattet, um die Bedürfnisse aller Gäste zu erfüllen: die „Saga Class“ als Business Class, die „Economy Comfort Class“ sowie die „Economy Class“.

Die Verbindungen sind ideal, um bequem und mit kurzen Umsteigezeiten nach Nordamerika zu reisen oder bei einem Zwischenstopp auf dem Weg nach Nordamerika die charmante Insel im Nordatlantik kennenzulernen. Neben Flügen nach Island und Nordamerika bietet Icelandair auch Kurzreise-Pakete nach Island. Das beliebteste ist der Superdeal, der ab 399 Euro Flug, drei Hotelübernachtungen sowie Frühstück beinhaltet. www.icelandair.de

