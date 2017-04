Gewinnspiel: Fliege mit Condor nach Italien!

× Erweitern Foto: pixabay.com Sizilien Agrigento

Es macht Lust, Italien auch außerhalb ausgetretener Pfade zu entdecken. Regionen wie Apulien, Sardinien, Neapel oder Sizilien brauchen sich hinter den bekanntesten Touristenhochburgen nicht zu verstecken und halten für schwule Urlauber die ein oder andere Überraschung bereit.

NEAPEL

Das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum Süditaliens ist nicht nur ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die spektakuläre Umgebung sondern bietet auch Nachtschwärmern einige Gelegenheiten, die schwule Szene der Stadt zu erkunden.

ANSCHAUEN

Neapels Altstadt ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und spiegelt die abwechslungsreiche Geschichte der im 18. Jahrhundert zu den größten Städten der Welt zählenden Metropole. Zu den Hauptsehenswürdigkeiten zählen die drei Festungen Castel Nuovo, Castel Sant’Elmo und Castel dell’Ovo, der Duomo San Gennaro, das Kloster Santa Chiara sowie zahlreiche Paläste und Villen. Im Archäologischen Nationalmuseum finden sich zahlreiche Exponate aus Pompeji und Herculaneum während das Teatro San Carlo für seine prunkvolle Innenausstattung bekannt ist.

Der das Stadtbild Neapels prägende Vesuv ist ein beliebtes Ausflugsziel. Den ca. 1200 Meter hohen Gipfel erreicht man über eine Bergstraße, von einem Parkplatz sind es ca. 20 Minuten bis zum Kraterrand.

Die im Jahr 79 nach Christus durch einen Ausbruch des Vesuvs verschüttete Stadt Pompeij vor den Toren Neapels gilt als eine der am besten erhaltenen Ruinen-Städte der Antike und ist ein absolutes Muss für Archäologie- und Antikenfans.

Der Industriemogul Alfred Krupp zog sich hierher zurück, um schwule Orgien zu feiern: Die vor der Küste Neapels gelegene Insel Capri ist bekannt für die Blaue Grotte und übt seit jeher eine Faszination auf schwule Urlauber aus.

Die Amalfiküste ist der ideale Ort, um ein paar Tage zu entspannen. Die traumhafte Küstenstraße beginnt nicht weit von Neapel und lockt mit kleinen Orten, malerischen Ausblicken und versteckten Buchten. Zu den Highlights gehören die Orte Amalfi, Positano und das durch sein sommerliches Wagnerfestival bekannte Ravello.

BADEN

Der Colorata Beach ist ein Privatstrand und liegt im gut 45 Autominuten nördlich von Neapel entfernten Ort Volturno Caserta. Hier finden regelmäßig Strandpartys statt, der Eintritt kostet 10 Euro. www.facebook.com

AUSGEHEN

Die wohl beliebteste Szeneveranstaltung Neapels ist die Same Party, die in der Regel einmal im Monat stattfindet. www.same-party.com

In der Club-Bar Macho Lato trifft sich vor allem Neapels Bärenszene. www.macholato.it

Die schwule Partyreihe Criminal Candy findet regelmäßig in Neapel und Umgebung an wechselnden Orten statt. www.criminalcandy.com

SCHLAFEN

Das im Herzen von Neapel gelegene Renaissance Naples Hotel Mediterraneo liegt wenige Schritte von den wichtigsten Denkmälern und Museen entfernt, und ist eine perfekte urbane Oase für einen Aufenthalt, bei dem man Neapel zu Fuß erkunden kann. www.marriott.de

Das luxuriöse Hotel Covo Dei Saraceni liegt mitten in den Klippen der Amalfiküste und bietet einen spektakulären Blick über das Örtchen Positano. Das Hotel ist Teil des Pride Programms der Preferred Hotels. www.preferredhotels.com

TERMINE

Am 24. Juni feiert Neapel den „Mediterranean Pride of Naples“. www.campaniarainbow.org

Von Juli bis September findet das berühmte Musikfestival in Ravello statt. Die Gärten der dortigen Villa Rufulo inspirierten einst Richard Wagner für das Bühnenbild des Klingsor Gartens im zweiten Akt seiner Oper Parsifal. Von der Terrasse, auf der die Musiker spielen, bietet sich ein fantastischer Blick auf die Amalfiküste. www.ravellofestival.com

SARDINIEN

Sie gilt als Perle des Mittelmeers: Sardinien besticht durch ihre Schönheit der Natur mit Bergen bis zu 1800 Metern Höhe und einsamen Küstenabschnitten.

ANSCHAUEN

Sardiniens Hauptstadt Cagliari ist ein quirliges Städtchen mit langer Geschichte. Davon zeugen etwa das römische Amphitheater oder der Dom Santa Maria di Castello. Auf einem der größten Fischmärkte Italiens kann man sich von der Vielfalt an Meeresfrüchten für seinen nächsten Restaurantbesuch inspirieren lassen.

Die roten Felsen von Arbatax zwischen Olbia und Cagliari sind besonders bei Sonnenuntergang ein beliebtes Fotomotiv.

Die Grotta del Bue Marino ist wohl die schönste von über 300 Höhlen und Grotten, die man auf Sardinien finden kann. Die 12 Kilometer lange Tropfsteinhöhle ist nur per Boot zu erreichen und mit etwas Glück sieht man hier auch einige Mönchsrobben.

Der Nationalpark Parco del Sulcis ist bekannt für seine zahlreichen archäologischen Relikte, die bis in die Jungsteinzeit datieren.

Die vom Prinzen Aha Khan zum Luxusferiengebiet erkorene Costa Smeralda rund um Porto Cervo gehört zu den malerischsten Küstenabschnitten Sardiniens.

Der kleine Hafenstadt Alghero beeindruckt durch ihr mittelalterliches Flair mit engen Gassen, Kirchen und Restaurants.

BADEN

Cala Mariolu und Cala Goloritzè sind die Perlen des südlichen Golfs von Orosei, ein Stück Mittelmeer mit einzigartig schöner Natur. Der beliebteste Strand Sardiniens ist Cala Mariolu, wo runde, weiße und rosa Steinchen, gemischt mit Sand überwiegen.

Der Poetto di Cagliari ist der Hausstrand der Hauptstadt. Vor dem Torre Spagnola (Spanischer Turm) liegt der Gay Beach, dessen Besucher sich an der Strandbar Fico d’India mit Drinks versorgen. Abends finden dort Konzerte und Drag-Shows statt. www.facebook.com

Der Spiaggia di Liscia Ruja ist einer der bekanntesten Strände der Costa Smeralda. Hier treffen Glamour- und FKK-Liebhaber in bester Eintracht aufeinander. Schwule Besucher zieht es vor allem an den östlichen Teil mit kleinen Sandbuchten und rosafarbenen Sand.

Etwa 20 Kilometer vom Cagliari entfernt liegt der beliebte Gay Beach Mari Pintau, dessen Farbe sich je nach Tageszeit verändert.

AUSGEHEN

Die kleine Bar Elfo Caffe’ liegt n der Altstadt von Cagliari nördlich der Piazza Yenne und ist ein beliebter Treffpunkt für Schwule, Lesben und Heteros. www.facebook.com

Jeden Donnerstag zeigt eine Regenbogenflagge im Old Square Pub an: es ist Queer Square! Dementsprechend bunt gemischt ist das Publikum. Zu finden ist die Bar am Corso Vittorio Emanuele II 44 in Cagliari.

Im Alphabeat tanzt die schwule Szene Cagliaris. www.facebook.com

Im schicken Klub Ambra Night im Ort San Teodoro findet an jedem Sonntag im August das Event Sunday Queen statt. Der Name ist Programm! www.ambranight.it

SCHLAFEN

Das Hotel & Spa Villa Las Tronas bei Alghero war einst die Sommerresidenz der italienischen Könige und ist heute ein luxuriöses Hotel mit 24 Zimmern und Suiten. www.hotelvillalastronas.it

Das an der Costa Smeralda gelegene Hotel Cala di Volpe erinnert mit seiner malerischen sardischen Architektur und dem Landesteg über dem glasklaren Meer an ein kleines Fischerdorf und verfügt über 100 Zimmer und 21 Suiten. www.caladivolpe.com

TERMINE

Vom 31. Mai bis 5. Juni findet eine schwule Wanderreise nach Sardinien statt. Veranstaltet wird die Tour vom Schweizer Anbieter Pink Alpine. www.pinkalpine.ch

Die Sassari Pride Parade findet am 8. Juli statt. Weite Pride Events gibt es in Santa Teresa (23. Juni) und Alghero (1. Juli). www.sardegnapride.org

APULIEN

Die Region rund um Bari liegt im süd-östlichen Teil Italiens, die Halbinsel Salento bildet den „Absatz“ des „italienischen Stiefels“. Zwischen Adria und Ionischem Meer gelegen bietet Apulien über 800 Kilometer Küste und ist reich an Geschichte.

ANSCHAUEN

Kirchen, prachtvolle Paläste und eine lebendige Fischereikultur prägen Apuliens Hauptstadt Bari. Ebenfalls sehenswert ist das Castello Svevo (Schwaben-Schloss), in dem einst Isabella von Aragon lebte.

Das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Castel del Monte vor den Toren Baris wurde vom Stauferkaiser Friedrich II. Mitte des 13. Jahrhunderts erbaut und beeindruckt durch seine monumentale Bauweise.

Das kleine Städtchen Alberobello liegt unweit von Bari und ist für seine kegelförmigen Häuser, den Trulli, bekannt. Auch dieser Ort gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Auf der Halbinsel Salento trifft das Mittelalter auf orientalisches Flair, das sich Küstenstädten wie Melendugno, Santa Cesarea Terme oder Gallipoli widerspiegelt. Besonders die Gegend um Gallipoli ist auch bei schwulen Urlaubern sehr beliebt, im September findet hier der erste Italy Gay Summer Pride statt.

BADEN

Der Samsara Beach Club in Gallipoli ist italienischen Partygängern ein fester Begriff. Hier legen den Sommer über die besten DJs des Landes auf. www.samsarabeach.it

Der Dünenstrand D’Ayala in Commenda (nahe Campomarino) auf der Halbinsel Salento gehört zu den Treffpunkten der schwulen Szene. Goldfarbener Sand und kristallklares Wasser sorgen für perfektes Urlaubsfeeling.

Südlich von Gallipoli findet sich nahe der Punta della Suina der homofreundliche G Beach. Der Privatstrand bieten einen schönen Blick auf die Bucht von Gallipoli,, DJs sorgen für die richtige Stimmung - besonders während des Sonnenuntergangs. www.gbeach.it

Gut 14 Kilometer nördlich von Brindisi liegt Torre Guaceto. Der wunderschöne Strand liegt inmitten eines Naturschutzgebietes und ist nur nach einem 45-minütigen Spaziergang vom Parkplatz in Penne Grossa zu erreichen.

AUSGEHEN

Das Picador Village in Taviano (unweit von Gallipoli) ist Süditaliens größter Gay Club und bietet im Sommer jede Menge Partys und Show. www.villagepicador.it

SCHLAFEN

Im Zentrum von Bari befindet sich das Mercure Villa Romanazzi Carducci in einem Park und verfügt über einen Außenpool, Restaurant, Fitnessstudio, Sauna und kostenloses WiFi. www.mercure.com

Das luxuriöse Hotel Palazzo del Corso liegt in der Altstadt von Gallipoli und kombiniert moderne Elemente mit dem Baustil des 19. Jahrhunderts. www.hotelpalazzodelcorso.it

TERMINE

Vom 21. bis 25. September findet in Gallipoli der erste Italy Gay Summer Pride statt. Die Besucher erwarten Ausflüge, Partys und erholsame Tage am Strand. www.italygaytravels.com

SIZILIEN

Italiens Sonneninsel ist reich an Kultur, Stränden und Natur. Besonders Catania im Süden der Insel hat sich zur heimlichen Homehauptstadt der Insel entwickelt.

ANSCHAUEN

Die an der Nordküste gelegene Hauptstadt Palermo ist Siziliens politisches und kulturelles Zentrum. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören die Kathedrale Maria Santissima Assunta mit dem Grab Friedrich II. , der Normannenpalast sowie die Kapuzinergruft mit 1200 eingekleideten Mumien.

Die spätbarocke Stadt Catania ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes Val di Noto mit unzähligen Kirchen und Palästen. Daneben lohnt sich ein Besuch des Fischmarktes und des Elefantenbrunnens auf dem Domplatz.

Knapp 60 Kilometer von Catania entfernt liegt das traumhaft in den Bergen gelegene Städtchen Taormina. Vor allem beim Besuch des Antiken Theaters bieten sich atemberaubende Blicke auf die Küste.

Der 33 Kilometer von Catania entfernte Ätna ist Europas größter Vulkan und dominiert mit seinen 3.369 Metern das Landschaft. Von Rifugio Sapienza führt eine Seilbahn bis auf 2.500 Metern Höhe.

Ein besonders Erlebnis ist ein Besuch der Äolischen Inseln, deren Vulkankegel sich aus dem Meer erheben. Mehrmals täglich bzw. wöchentlich verkehren Fähren ab Palermo, Milazzo und Messina auf die größeren Inseln. Übernachtungen sollten unbedingt im Voraus gebucht werden.

BADEN

Der in Eloro gelegene Strand von Marianelli im Naturschutzgebiet Vendicari ist ein wunderschöner breiter Sandstrand im Südosten Siziliens und beliebt bei schwulen Urlaubern.

In der Nähe der archäologischen Sehenswürdigkeiten von Agringento liegt der bei Schwulen beliebte Strand Eraclea Minoa.

Der Strand von Barcarello in der Nähe von Palermo liegt in einem Naturschutzgebiet ist über das Dorf Sferracavallo zu erreichen.

Der Strand Rocce Bianche bei Taormina gehört zu den traditionsreichsten Gay Beaches auf Sizilien.

AUSGEHEN

Die Gruppe Pegasos veranstaltet regelmäßig Partys in Catania. Hier wird bis in die frühen Morgenstunden gestanzt und in Sommer finden die Partys im Freien rund um einen Swimmingpool statt. www.facebook.com

Im Exit in Palermo tanzt die dortige schwule Szene. www.exitdrinks.com

SCHLAFEN

Das Hotel Romano House liegt im Herzen Catanias und nur unweit zahlreicher Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Bars. www.romanohouse.it

Im Belmond Grand Hotel Timeo in Taormina bleiben keine Wünsche offen. Direkt unter dem antiken Theater als erstes Hotel in Taormina gebaut, gilt das Haus als Wahrzeichen der Stadt. www.belmond.com

In der Altstadt von Palermo liegt das kleine Boutiquehotel Quintocanto mit 25 Zimmern und einem kleinen Spa. www.quintocantohotel.com

TERMINE

In Catania findet vom 20. bis 24. Juni der Gay Pride statt. www.facebook.com

INFO

Alle Infos rund um Italien gibt es bei der Italienischen Zentrale für Tourismus unter www.enit.de

HINKOMMEN

7 Destinationen, 1 Ziel: Condor fliegt in diesem Sommer nach Sardinien (Olbia & Cagliari), Sizilien (Palermo & Catania), Neapel, Bari und Lamezia Terme. Fluggäste in der Premium Class auf Kurz- und Mittelstreckenflügen genießen ein Plus an Service und Komfort. Gäste der Premium Class sitzen auf Fenster- oder Gangplätzen in den vordersten Reihen des Flugzeugs und genießen mehr Bewegungsfreiheit durch einen freien Mittelsitz in der Dreier-Reihe. Dazu gibt es ein leckeres Premium Menü und eine große Auswahl an kostenfreien alkoholfreien und alkoholischen Getränken.

Die einfache Strecke von Deutschland nach Italien kostet ab 49,99 Euro. www.condor.com

