Gewinnspiel: Fliege zu zweit nach Chicago!

Großstadtflair, Geschichte, Kulinarik und Natur: Der US-amerikanische Bundesstaat Illinois bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten. Während Chicago mit seinen Museen, der Einkaufsstraße Magnificent Mile und einer großen LGBTIQ*-Szene begeistert, lohnen sich Abstecher in die Umgebung. Prachtvolle State Parks, üppige Wälder, kilometerlange Wander- und Radwanderwege sind ein Paradies für Outdoor-Liebhaber. Wer es bequemer mag, kann Illinois auch auf etlichen Straßen und Panoramastrecken entdecken. Entlang der berühmten Route 66, die ihre lange Reise an die Westküste in Chicago beginnt, liegt eine Vielzahl skurriler Attraktionen auf dem Weg. Weitere Highlights sind die Great River Road entlang des Mississippi und Nebenstraßen wie die Historic National Road oder der Illinois Lincoln Highway. www.enjoyillinois.de

CHICAGO – Kann sogar Strand!

Mit 2,8 Millionen Einwohnern ist Chicago die drittgrößte Metropole der USA. Fast zehn Millionen Menschen bilden die Metropolregion im Norden des Bundesstaates Illinois entlang den Ufern des Lake Michigan. Sänger wie Louis Armstrong machten die Stadt zur Jazzmetropole, und mit der legendären Route 66 gab es eine der ersten durchgängig befestigten Straßen an die Westküste. www.choosechicago.com

Andersonville

Die Swedish Neighborhood im Norden Chicagos hat sich still und heimlich zu einem LGBTIQ*- Favoriten entwickelt. Malerische Restaurants, vielseitige Einkaufs- möglichkeiten und entspannte Bars mit einem Hauch von Raffinesse statt glitzernder Disco-Kugeln bieten für alle etwas.

Boystown

Tagsüber ist Boystown entlang der Halsted Street eine unauffällige Gegend mit Fachgeschäften, Restaurant-Terrassen und Cafés. Nachts bietet sie jedoch rauschende Partys mit allem von glamourösen Dragqueens bis hin zu Karaokeveranstaltungen. www.cometoboystown.com

Frank Lloyd Wright Home and Studio

Wer sich für Architektur interessiert, sollte Oak Park besuchen. Allein 27 Bauten hat der visionäre Architekt Frank Lloyd Wright in diesem Stadtteil entworfen und umgesetzt. Hier liegt auch Wrights Privathaus und Studio, in dem er die ersten zwanzig Jahre seiner Karriere von 1889 bis 1909 arbeitete. Der Frank Lloyd Wright Trust bietet Führungen durch das Haus und die Nachbarschaft. www.flwright.org

Lake Michigan

Der Lake Michigan ist so gewaltig, dass der Besucher ständig das Gefühl hat, am Meer zu sein. Und wer die Highlights der Waterfront wie beispielsweise die Navy Pier einmal erkundet hat, dem ist dann doch vielleicht mal nach einem entspannten Tag am Beach. Strandurlaub und Chicago sind dabei kein Widerspruch! Die Stadt verfügt über 26 Meilen Küstenlinie und 26 Strände, verbunden durch einen 18,5 Meilen langen Radweg. www.choosechicago.com

ILLINOIS – Outdoor, Indoor & On The Road

Galena

Allein die Landschaft ist einen Besuch wert. Bei einer Autofahrt während des Indian Summers rund um das kleine Städtchen Galena wird einem ein Panoramablick auf grüne Täler und ein goldfarbenes Meer von Kornfeldern und Weiden eröffnet. Seit Generationen kommen die Besucher in das gut 3.000 Einwohner zählende Städtchen, um die Gegend zu genießen und durch kleine Läden zu streifen. Aber Galena ist mehr als Natur und Shopping: Kleine Geschäfte verkaufen handgemachte Möbel, Bio-Blaubeeren und Deko-Artikel auch abseits der Main Street. Auf Wanderungen kann man Orte entdecken, die den Ureinwohnern heilig sind, und Flusskreuzfahrten oder Kanutouren auf dem Mississippi sind ebenfalls möglich. www.visitgalena.org

Made in Illinois

Kreative Köpfe, wohin man schaut: Illinois ist voll von Handwerkern, Künstlern und kleinen Familienunternehmen, die zumBeispiel Brauereien, Farmen oder Restaurants betreiben. So kehrten die Blaum Brothers ihren Hauptberufen den Rücken und folgten ihrem Traum, einzigartige Spirituosen wie Whiskey und Vodka aus regional angebautem Getreide zu brennen. Ihre Distilling Company in Galena ist beliebt bei Touristen, nicht zuletzt wegen der angebotenen Führung, die mit einer Spirituosen-Probe endet. Ein weiteres Beispiel ist die in Rock Island beheimatete Navarro Canoe Company, die sich auf traditionell gefertigte Kanus spezialisiert hat und von Kennern geschätzt wird. In Rochester setzt Joshua Becker dagegen ganz auf Genuss. In seinem Laden Cocoa Blue Chocolates kreiert der Chocolatier feinste Trüffel, während man ihm als Besucher bei seiner Arbeit über die Schulter blicken kann. www.enjoyillinois.de

ÜBERNACHTEN

Das W Hotel - Chicago City Center vereint Luxus mit coolem Design und bietet mit seinem Living Room und seinem Restaurant Midland Social Club die perfekte Kulisse für einen Aufenthalt in der Windy City. Das Chicago Art Institute und der Millennium Park sind nur wenige Schritte von dem in der Stadtmitte gelegenen Hotel entfernt. www.whotelsofchicago.com

HINKOMMEN

Das Star-Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines fliegt von 8 deutschen Städten über Warschau nach Chicago. Als Airline mit einer der jüngsten Flotten Europas setzt LOT auf der Langstrecke ausschließlich die moderne Boeing 787 Dreamliner mit Business Class, Premium Economy und Ecomony Class ein. Mit einer Mindestumsteigezeit von 40 Minuten (Non-Schengen) gilt Warschaus Flughafen als besonders umsteigefreundlich. Ab Warschau fliegt LOT Polish Airlines nonstop in die USA sowie nach Kanada, China, Japan, Südkorea und Singapur und untermauert damit ihre starke Position in Ost- und Mitteleuropa. Flugpreise nach Chicago, z.B. ab Berlin, starten ab 517 Euro inklusive aller Steuern und Gebühren. www.lot.com/de

GEWINNSPIEL

Gemeinsam mit LOT Polish Airlines und dem Illinois Office of Tourism verlosen wir einen unvergesslichen Urlaub für 2 Personen in Chicago/Illinois.*

Beantworte uns einfach die folgende Frage: Wie heißt Chicagos beliebtes LGBTIQ*-Ausgehviertel entlang der Halsted Street?

Einsendeschluss ist der 13. Mai 2018. Viel Glück!

*Hin- und Rückflug mit LOT Polish Airlines von Deutschland nach Chicago für zwei Personen in der Economy Class.

Die Buchung muss bis zum 30.09.2018 (Rückflug bis 31.12.2018) erfolgen und unterliegt dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Ein Anspruch des Gewinners auf einen bestimmten Reisezeitraum besteht nicht. Der Gewinner hat An-/Abreisekosten zum Flughafen und sonstige Kosten (z.B. Länderspezifische Steuern/Gebühren oder andere Folgekosten etc.) selbst zu tragen. Für die Organisation der für eine Einreise erforderlichen Unterlagen (Reisepass, Visa etc.) sowie den für Auslandsreisen zu empfehlenden Versicherungsschutz (z.B. Auslandsreise-Krankenversicherung) ist der Gewinner persönlich verantwortlich. Eine Barablösung, eine Änderung, ein Umtausch sowie eine Übertragung des Gewinns (Geschenk, Versteigerung) auf eine andere Person sind ausgeschlossen.