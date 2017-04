Land der Homo-Pinguine

× Erweitern Foto: Richard Robinson/www.depth.co.nz Pinguin

Neuseeland gilt als Paradies für Pinguin-Fans. In Aucklands Sea Life Aquarium ziehen die beiden Weibchen Thelma und Louise gerade gemeinsam ein Küken auf.

Nirgendwo anders auf der Welt kann man mehr Arten der flugunfähigen Vögel in freier Wildbahn sehen wie in Neuseeland. Im Kelly Tartlon’s SEA LIFE Aquarium in Auckland feiert ein lesbisches Königspinguin-Paar den Weltpinguintag am 25. April auf eine ganz besondere Weise: Thelma und Louise kümmern sich gemeinsam um deren adoptiv-Küken. Auch wenn der Name des Nachwuchses noch nicht feststeht, zeigt die Fürsorge der beiden Mütter die starke Familienbindung. Die beiden 24-jährigen Mütter leben gemeinsam mit anderen Pinguinen im Antarktisgehege im Sea Life Aquarium.

Da fast alle Pinguinarten ausschließlich auf dem südlichen Teil der Erdkugel leben, ist Neuseeland ein idealer Ort, den Tieren zu begegnen. Von weltweit 18 Pinguinarten sind sieben auf und um Neuseeland beheimatet.

In freier Wildbahn können Pinguine unter anderem in der Oamaru Blue Penguin Colony, dem Penguin Place in Dunedin, im Milford Sound oder bei Expeditionen auf subantarktische Inseln wie Snares beobachtet werden.

