Verlosung • Spaß im Quadrat

× Erweitern Foto: Heidelberg Marketing/Tobias Schwerdt Heidelberg Die alte Brücke und das Schloss in Heidelberg

Hier das romantische Heidelberg, dort die urbane Kulturmetropole Mannheim – zwei Städte, die kaum gegensätzlicher sein könnten und gerade deshalb so spannend sind. In diesem Jahr machen mehrere große Events einen Besuch besonders lohnenswert.

Wer einmal den Heidelberger Philosophenweg entlangspaziert ist, hoch über dem Neckar, mit Blick auf die romantische Ruine des Heidelberger Schlosses, die Altstadt und die Alte Brücke, weiß, dass sein Besuch in der Kurpfalz mit Sicherheit nicht der letzte sein wird. Dieses Jahr eignet sich für Neuentdecker und Wiederholungstäter gleichermaßen, stehen doch in Heidelberg und der Nachbarstadt Mannheim mehrere große queere Events an.

In Heidelberg feiert das Queer Festival sein zehntes Jubiläum – und lässt es so richtig krachen. Gestartet als kleine Veranstaltung mit zwei Konzerten, einer Partynacht und einer Lesung, hat es sich zu einem der größten Events seiner Art und zum Vorbild für ähnliche Veranstaltungen in ganz Deutschland entwickelt. Zum runden Geburtstag stehen den ganzen Mai hindurch Lesungen, Performances, Diskussionen zu aktuellen Themen der Community, Filme und Ausstellungen auf dem Programm.

Den Auftakt macht am 1. Mai im Kulturzentrum Karlstorbahnhof ein Konzert von Kele Okereke, der als Frontmann von Bloc Party bekannt wurde und als Solo-Künstler seit Jahren Elektro-Qualitäten beweist. Neben Kele hat sich Bounce-Rap-Star Big Freedia aus New Orleans ebenso angekündigt wie die Rapperin Sookee.

Mai 2018, Queer Festival Heidelberg, www.queer-festival.de

× Erweitern Foto: Stadtmarketing Mannheim GmbH/Daniel Lukac Mannheim Der Frühling in Mannheim

In der pulsierenden Nachbarstadt Mannheim macht im Frühsommer 2018 auch die neue Kunsthalle Mannheim von sich reden – nur ein weiteres Beispiel für den Stellenwert, den Kunst und Kultur in Mannheim haben. Zur Eröffnung am 1. Juni werden Arbeiten des weltberühmten Fotokünstlers Jeff Wall zu sehen sein, neben renommierten Werken der hauseigenen Sammlung von Francis Bacon bis Édouard Manet.

Ab 1. Juni, Kunsthalle Mannheim, www.kuma.art

Mannheim überzeugt indes nicht nur Fans von Kunst und Kultur, sondern auch alle, die gerne die Nacht zum Tag machen. Besonders bekannt: Die Circuit-Party Gaywerk, die vier Mal im Jahr im Club MS Connexion gefeiert wird. Aus ganz Südwestdeutschland und selbst aus Luxemburg, Frankreich und der Schweiz reisen dann die Gäste an. Gefeiert wird die Party natürlich auch zum CSD, der in diesem Jahr am 11. August durch die im Schachbrettmuster angelegten Straßen der Mannheimer Innenstadt zieht – unter dem Motto „Mehr Liebe wagen“.

1. April, 11. August, 31. Oktober und 25. Dezember, Gaywerk, www.gaywerk.de

× 1 von 3 Erweitern Foto: Tobias Sauer CSD Mannheim CSD Rhein-Neckar, Demonstration und Straßenfest am 11. August 2018, www.csdrn.de × 2 von 3 Erweitern Foto: Tobias Sauer CSD Mannheim CSD Rhein-Neckar, Demonstration und Straßenfest am 11. August 2018, www.csdrn.de × 3 von 3 Erweitern Foto: Tobias Sauer CSD Mannheim CSD Rhein-Neckar, Demonstration und Straßenfest am 11. August 2018, www.csdrn.de Prev Next

Wir verlosen ein Wochenende in Heidelberg & Mannheim für zwei Personen

Die Gewinner können sich auf zwei Übernachtungen mit Frühstück und die HeidelbergCARD freuen. Am Abend lockt ein Altstadtrundgang und hoffentlich bei bestem Wetter eine Fahrt mit dem Solarschiff „Neckarsonne"!