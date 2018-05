Gewinnspiel: Fliege nach Phoenix in Arizona!

× Erweitern Foto: Visit Phoenix Montelucia Phoenix

Auf geht’s mit Condor in Amerikas schönen Südwesten! Arizona verzaubert mit bizarren Kakteen-Landschaften, beeindruckenden Sonnenuntergängen in der Wüste und tiefblauem Himmel an 300 Tagen im Jahr. Kein Wunder, dass Arizona ein Paradies für Outdoor-Fans ist. In den zahlreichen Naturschutzgebieten kann man herrliche Wanderungen unternehmen, oder man schnappt sich das Mountainbike und rauscht über Hügel und durch Schluchten. Für Kultur und Nachtleben garantieren Städte wie Phoenix und Scottsdale. Gewinne jetzt einen Hin- und Rückflug mit Condor nach Phoenix, der zentral gelegenen Hauptstadt Arizonas!

ERLEBEN

Morgens, wenn die Sonne die Kühle der Nacht vertreibt, macht Sport in Phoenix am meisten Spaß. Dann treffen sich auch die Mitglieder der knapp 20 schwul-lesbischen Softball-Vereine, die in insgesamt sechs Ligen unter dem Dach der Cactus Cities Softball League organisiert sind. Je nach Professionalität geht es bei den Spielen mal nur um lockeren Freizeitspaß, mal aber auch um den Gewinn der amerikanischen Meisterschaft. Zuschauer sind stets willkommen. Und wenn es mittags dann zu heiß wird, kann man mit den Spielern einfach in die Bars weiterziehen. www.cactuscities.com

Auch die Baseball-Profis haben Phoenix als idealen Trainingsplatz entdeckt. Immer im März tritt die Hälfte der nordamerikanischen Teams zu den Freundschaftsspielen der Cactus League an. In den nördlichen USA ist es dann noch zu kalt, hier im Süden aber können sich die Spieler schon auf die neue Saison vorbereiten. Nirgendwo kommt man den Stars so einfach so nahe, spielen sie doch in vergleichsweise kleinen Stadien. Für viele Amerikaner sind die Spiele auch ein soziales Ereignis – mit Bier und Hotdog. www.cactusleague.com

× Erweitern Foto: Visit Phoenix Cactus League Spring Training, Phoenix

Hinter den Hochhäusern der Innenstadt versteckt sich Phoenix’ Kunstviertel, der Roosevelt Row Arts District. Wer die Straße entlangläuft, findet auf vielen Wänden Street Art. In den Häusern bieten kleine, unabhängige Läden Kunsthandwerk an, auch Plattengeschäfte haben hier ein Zuhause gefunden. Durch das Viertel fährt auch der kostenlose Artlink-Trolley. Und ganz in der Nähe steigt immer am Samstag ein Open-Air-Bauernmarkt (721 N Central Ave, Phoenix), auf dem man sich nach der Stadterkundung wieder stärken kann. www.rooseveltrow.org

Arizona lädt ein, die beeindruckende Landschaft in Ausflügen aktiv kennenzulernen. Geführte Touren bietet in Scottsdale Arizona Outdoor Adventures. Zu Fuß oder auf dem Mountainbike geht es durch beeindruckende, bizarr und fremd wirkende Wüstenlandschaften. Im Norden Arizonas kann man per Schlauchboot auch Flüsse und Kanäle erkunden. www.aoa-adventures.com

× Erweitern Foto: Tobias Sauer Arizona

Den besten Blick über die Wüste bietet eine Fahrt mit dem Heißluftballon. Frühmorgens, im Licht der ersten Sonnenstrahlen, lassen die Ballonfahrer von Rainbow Ryders die Brenner an und steigen mit ihren Gästen viele hundert Meter in die Höhe. Da der Ballon immer mit dem Wind treibt, ist für die Gäste während der Fahrt kein Luftzug zu spüren. Navigiert wird, indem der Fahrer in Luftschichten mit anderer Strömungsrichtung wechselt. Ein einmaliges Erlebnis! www.rainbowryders.com

× Erweitern Foto: Courtesy of Scottsdale Convention & Visitors Bureau Rainbow Ryders Arizona

Man kann dem Architekten Frank Lloyd Wright nicht verübeln, dass er die kalten Winter des Mittleren Westens gegen die angenehme Wärme des Südwestens tauschen wollte. Und man sollte ihm danken, dass er nicht einfach in irgendeinem Hotel abgestiegen ist, sondern sich mit dem Taliesin West (12621 N Frank Lloyd Wright Blvd, Scottsdale) sein eigenes Winterdomizil entworfen hat. Noch heute wird es als Architekturschule genutzt. Bei Führungen erfährt man viel über den bahnbrechend modernen Stil Frank Lloyd Wrights, der seine Entwürfe mit der umgebenden Natur geradezu verschmelzen lassen wollte. www.franklloydwright.org/taliesin-west/

× Erweitern Foto: Courtesy of Scottsdale Convention & Visitors Bureau Taliesin West Andrew Pielage

In den 1950ern entwickelte sich das Städtchen Scottsdale zum Treffpunkt der Schönen und Reichen. Von Los Angeles und Hollywood aus ist die Stadt komfortabel zu erreichen, gleichzeitig aber weit genug entfernt, um von neugieren Paparazzi verschont zu werden. Zum Treffpunkt der Stars wurde das Hotel Valley Ho (6850 E Main St, Scottsdale), errichtet ganz im heute wieder schwer angesagten Stil des Mid-Century-Modernism. Wer dort nicht selbst nächtigen möchte, kann immerhin das Restaurant probieren oder sich das Hotel bei einer Führung anschauen. www.hotelvalleyho.com

× Erweitern Foto: Ccourtesy of Scottsdale Convention & Visitors Bureau Hotel Valley Ho Scottsdale

ÜBERNACHTEN

Völlig neu erbaut, erinnert das Mountain Shadows Resort (5445 E Lincoln Dr, Scottsdale) doch immer wieder an die bewegte Geschichte des schönen Stückchens Erde, auf dem es errichtet ist. Im Vorgängerhotel nächtigten nämlich bereits Bob Hope, Liz Taylor und John Wayne. Die historischen Sonnenschutzblenden haben die Architekten wiederverwendet, auch zahlreiche alte Fotografien blieben erhalten und werden stolz gezeigt. Heutige Reisende aber können sich über ein modernes Resort freuen, dessen Stil zwischen Postmoderne und Mid-Century-Modernism einzuordnen ist. Körper und Seele erfrischen kann man im Pool oder dem Restaurant Hearth ´61, das amerikanische Küche serviert. www.mountainshadows.com

× Erweitern Foto: Courtesy of Scottsdale Convention & Visitors Bureau Mountain Shadows Resort Scotsdale

Die Wüste Arizonas hat bereits so manchen Architekten inspiriert, von Frank Lloyd Wright bis Paolo Solieri. Das neue Andaz Scottsdale Resort & Spa (6114 N Scottsdale Rd, Scottsdale) ganz in der Nähe des historischen Zentrums von Scottsdale wiederrum greift deren Ideen auf und kombiniert sie mit der Tradition der hier in den 1950ern blühenden Kunstszene. Helle, leuchtende Farben und Kunst überall auf dem Gelände erwarten deshalb die Gäste. Die vornehm zurückhaltend gestalteten Gebäude lassen zudem der Wüste sowie den beeindruckenden Reliefs des nahen Camelback Mountain ihren Auftritt. Restaurants und Pool sind selbstverständlich in das Resort integriert. scottsdale.andaz.hyatt.com/

AUSGEHEN

Die queere Szene ist in Phoenix zumeist nördlich der Innenstadt zuhause. Dank der geringen Entfernungen von nur wenigen Fahrminuten zwischen den Bars eignet sich Phoenix ideal für eine ausgedehnte Kneipentour, vom Western-Saloon Charlie’s (727 West Camelback Road) bis zum Karaoke-Paradies Kobalt (3110 N Central Ave). Alle Adressen bietet die Spartacus App!

× Erweitern Foto: Phoenix Pride Phoenix Pride

In der Altstadt von Scottsdale ist die Bar BS West (7125 East 5th Ave) der Anlaufpunkt der LGBT-Community. Freitags steht hier eine Drag-Show auf dem Programm, und am Samstag füllt sich die kleine Tanzfläche schnell. www.bswest.com

HINKOMMEN

Immer montags und freitags fliegt Condor von Frankfurt nonstop nach Phoenix. In der Economy Class ist der zwölfstündige Flug ab 249,99 Euro zu buchen, in der Premium Class ab 499 Euro und in der Business Class ab 999 Euro (jeweils One-Way-Komplettpreis inkl. Steuern und Gebühren). Gäste der Premium Class können sich unter anderem über mehr Beinfreiheit und eine stärkere Neigung der Rückenlehne freuen sowie ein Premium Menü genießen. Passagiere der Business Class entspannen schon während des Fluges in einen vollautomatischen Liegesitz mit 170 Grad Neigung und wählen drei Gänge aus einem exklusiven Gourmet Menü. www.condor.com/

× Erweitern Foto: Condor Condor Arizona

GEWINNSPIEL

