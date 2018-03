Das sind die Gewinner des ersten SPARTACUS Travel Awards

Erstmals in seiner fast 50-jährigen Geschichte hat SPARTACUS, eine der bekanntesten Marken für die internationale LGBT Reise-Community, den SPARTACUS Travel Award vergeben. Mit dem Preis werden unter anderen Destinationen, Hotels, Airlines und Personen ausgezeichnet, die sich in den vergangenen Jahren besonders an LGBTQ-Reisende (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Queers) richten, beziehungsweise sich um diese verdient gemacht haben.

× Erweitern Foto: Ovidijus Maslovas KLM wurde mit dem SPARTACUS Travel Award in der Kategorie „Best Airline“ 2018 ausgezeichnet.

Die Verleihung fand am 8. März im Berliner TWO by Axel Hotel im Rahmen der internationalen Tourismusmesse ITB statt.

Zu den Preisträgern gehören neben der niederländischen Fluggesellschaft KLM auch die spanische Axel Hotel Group sowie Italien als Trenddestination 2018. Entgegengenommen wurden die Preise von Air France/KLM Leisure Sales Manager Hans Gesk, dem Präsidenten der Axel Hotels, Juan P. Julia Blanch sowie Antonella Rossi von der Italienischen Zentrale für Tourismus und Francesco Leone als Vertreter der Italienischen Botschaft in Berlin. Für sein langjähriges Engagement für den LGBT Tourismus in Miami wurde zudem George Neary, Vice President Cultural Tourism beim Greater Miami Convention & Visitors Bureau ausgezeichnet. Der Preis in der Kategorie "Best Care" ging an Homo Naturalis, vertreten durch Kai-Benjamin Hagemann.

Hier die Begründungen:

KLM

Als älteste Fluggesellschaft der Welt, die noch unter ihrem Namen fliegt, versteht es KLM Tradition und Moderne zu vereinen und bietet ihren Gästen typisch holländische Gastfreundschaft und effizienten Service. Als eine der wenigen Airlines engagiert sich KLM kontinuierlich seit vielen Jahren auf vielfältige Weise für die LGBTIQ*-Community. Dazu gehören neben gezielten Marketingkampagnen vor allem auch die Unterstützung lokaler AIDS Hilfen - etwa in Köln, Frankfurt und Wiesbaden, Präsenz bei CSDs in Köln, Stuttgart, Frankfurt und Berlin sowie bei Events wie Mister Gay Germany oder dem Österreichischen Pink Lake Festival. Für die überzeigende Kombination aus Produkt und Engagement wird KLM daher mit dem SPARTACUS Travel Award in der Kategorie „Best Airline“ 2018 ausgezeichnet.

Axel Hotels

× Erweitern Foto: Ovidijus Maslovas Räume von Design und Weltoffenheit, in denen die Gay Szene, Vielfalt und Respekt aufs höchste geschätzt werden. Kurz, Hotels, mit einer „heterofreundlichen“ Philosophie, die wir mit dem SPARTACUS Travel Award 2018 in der Kategorie „Best Hotel“ auszeichnen wollen.

Als erste Hotelkette, die sich speziell an die LGBTIQ*-Community richtet, sind die Axel Hotels die führende Marke dieser Branche. Die Eröffnung des ersten Axel Hotel in Barcelona im Jahr 2003 war der Beginn eines Projektes, das sich seither im stetigen Wachstum befindet, so mit der Eröffnung des Axel Hotels Berlin 2009, dem AxelBeach Maspalomas auf Gran Canaria 2013, dem TWO Hotel Barcelona 2015 und den jüngsten Eröffnungen 2017 in Berlin (TWO Hotel), Ibiza (AxelBeach) und Madrid (Axel Hotel). Für 2018 ist zudem ein neues Haus in Miami Beach geplant. Juan P. Juliá Blanch, President der Axel Hotels, träumte viele Jahre davon, eine Hotelkette für die LGBTIQ*-Community, seine Community, zu erschaffen. Räume von Design und Weltoffenheit, in denen die Gay Szene, Vielfalt und Respekt aufs höchste geschätzt werden. Kurz, Hotels, mit einer „heterofreundlichen“ Philosophie, die wir mit dem SPARTACUS Travel Award 2018 in der Kategorie „Best Hotel“ auszeichnen wollen.

Italien

Schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts galt Italien mit Orten wie Florenz, Capri oder Taormina auf Sizilien als Urlaubsziele der LGBTIQ*-Community. Heute sind Mailand, Rom, Torre del Lago und Gallipoli in Apulien weitere beliebte Szene Hot Spots. Zusammen mit seinen Tourismuspartnern engagiert sich die Italienische Zentrale für Tourismus ENIT unter ihrem Executive Director Giovanni Bastianelli verstärkt dafür, die Infrastruktur Italiens hinsichtlich einer Willkommenskultur zu erweitern, Inklusion zu fördern sowie das Markenimage als ein Land der Toleranz, des Respekts, des Fortschritts und der Offenheit gegenüber allen Menschen zu stärken. Ein Zeichen dafür ist auch die seit 2017 bestehende Mitgliedschaft in der Internationalen Gay and Lesbian Travel Association IGLTA . Wir freuen uns daher, Italien in der Kategorie „Trend Destination 2018“ mit dem SPARTACUS Travel Award auszuzeichnen.

George Neary

× Erweitern Foto: Ovidijus Maslovas Für sein jahrzehntelanges, leidenschaftliches Engagement im Bereich des LGBTQ Tourismus wurde George Neary mit dem SPARTACUS Travel Award in der Kategorie „Liefetime Achievement“.

Seit über 25 ist George Neary ein prominentes Mitglied von Miamis LGBTIQ*-Community und sorgt als Associate Vice President/Cultural Tourism & LGBT für das Greater Miami Convention & Visitors Bureau seit vielen Jahren dafür, Miami als eine für die internationale LGBTIQ*-Community herausragende Destination zu promoten. Neary ist Gründungsmitglied der Miami Gay & Lesbian Chamber sowie des Mayor of Miami Beach LGBT Committee, das Bürgermeister und Stadtrat über aktuelle Themen der LGBTIQ*-Community berät. Zudem ist er Vorstandsmitglied des Miami Beach Pride sowie ehrenamtlich in zahlreichen weiteren Vereinen engagiert. Der Bürgermeister und Stadtrat von Miami Beach haben als besondere Ehrung erst vor Kurzem den 13. Dezember zum George Neary Day erklärt und er erhielt 2017 die Auszeichnung „The Tourism Professional of the Year“ von der Miami Academy of Travel & Tourism. Für sein jahrzehntelanges, leidenschaftliches Engagement im Bereich des LGBTIQ*-Tourismus ehren wir ihn mit dem SPARTACUS Travel Award in der Kategorie „Liefetime Achievement“.

Über SPARTACUS

SPARTACUS ist eine der ältesten und weltweit bekanntesten Marken für die internationale LGBTIQ*-Reise-Community. Der SPARTACUS International Gay Guide erschien erstmals 1970 und ist seit 2011 als App erhältlich. Die App wurde gerade komplett überarbeitet und bietet aktuell über 20.000 relevante Adressen in 126 Ländern. Das Reisemagazin SPARTACUS Traveler informiert seit 2006 mit Reportagen und Nachrichten über aktuelle Trends deutschsprachige LGBT-Reisende. Zum sechsten Mal erschien außerdem der seit 2013 im Vorfeld der Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB) jährlich aktualisierte SPARTACUS Gay Travel Index und informiert Reisende über die Situation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender (LGBT) in insgesamt 197 Ländern und Regionen.

www.spartacus.travel