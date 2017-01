Wellenreiter

× Erweitern Foto: dax Brasilien Surf Camp

Santa Catarina im Süden Brasiliens ist bekannt für fantastische Strände, ein mildes Klima und seine von deutschen Einwanderern geprägte Kultur. Vor allem rund um Silvester und Karneval ist die Insel Florianopolis seit vielen Jahren ein Hotspot der lateinamerikanischen LGBT Szene.

Vom 25. März bis 1. April findet am Praia do Rosa ein mehrtägiges LGBT Surf Camp statt. Der Strand gehört zu einem der schönsten des Landes und ist bekannt für perfekte Wellen, seine lässige Atmosphäre und tolle Restaurants. Nicht umsonst nennt man den Strand „Disneyland“ für Surfer. Das Surf Camp richtet sich an Anfänger wie Fortgeschrittene, die vom erfahrenen Trainer Capitão David betreut werden. Ergänzt wird das Programm durch tägliche Yoga-Kurse.

Das fünftägige Camp wird um zwei Nächte in Florianopolis ergänzt, zudem steht am letzten Tag eine Reise entlang der Südküste Santa Catarinas auf dem Programm. Das Surf Camp inklusive 7 Übernachtungen kostet im Doppelzimmer 1.345 Euro.

www.brazilecojourneys.com

www.santacatarinabrasil.com