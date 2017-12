Silvester 2017: Fünf Ideen für den perfekten Jahreswechsel

× Erweitern Foto: Mark Damon/Las Vegas News Bureau Silvester Las Vegas

Rund um die Welt wird der Beginn des neuen Jahres stürmisch gefeiert. Fünf Ideen fürein außergewöhnliches Silvesterfest, von nah bis fern!

Berlin: Feiern in der Hauptstadt

Der Jahresausklang in der deutschen Hauptstadt beschert queeren Besuchern die Qual der Wahl. Während die ganz Wagemutigen sich gleich zu Jahresbeginn bei eisigen Temperaturen in der Schlange vorm Berghain die Beine in den Bauch stehen, feiern die anderen mit rund 1.500 Gästen bei Nina Queers großer Silvester-Irrenhouse-Sause. Schon seit Jahrzehnten garantiert „Berlins heißeste Spalte“ schließlich beste Stimmung im Nachtleben zwischen Kreuzberg und Wedding. Gute Laune versprechen traditionell aber auch die Silvesterfeiern im Neuköllner SchwuZ, das zu dieser Gelegenheit alle Floors öffnet. Keine schwul-lesbische Berliner Silvesterparty ist größer, etwas Zeit am Einlass sollte man also mitbringen. Grundsätzlich gilt sowieso: Zu Silvester wird in Berlin alles noch einmal etwas größer und bunter serviert als sonst üblich. Und so oder so – eine Silvesterparty dort zählt nach wie vor nicht nur zu den kältesten, sondern auch zu den coolsten Möglichkeiten, das neue Jahr zu starten.

Bangkok und Koh Samui: White Party und TropOut

Wer den Jahresausklang 2017 so schwul wie nur irgend möglich feiern will, ist bei der White Party in Bangkok richtig: 10.000 Partypeople aus Asien und dem Rest der Welt feiern vom 28. bis zum 31. Dezember die einzige schwule White Party außerhalb der USA. Das mehrfach preisgekrönte Event besteht aus fünf Partys an vier Tagen in den riesigen Veranstaltungshallen des Shopping-Centers CentralWorld. Nach der spektakulären Eröffnung strömen die Feierwütigen unter anderem zum Military Ball, der Dream World und dem Mega Bash. Letzterer bildet den Schlusspunkt der White Party und ist eine von Thailands größten Silvestersausen. Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann anschließend vom 2. bis zum 7. Januar das neue Jahr mit dem Festival TropOut auf Koh Samui begrüßen. Hier erwartet die Gäste eine entspannte Stimmung, Yoga, Essen der Spitzenklasse, aber auch – natürlich – Partys. Das klingt nach einer Woche voller Spaß, heißer Jungs aus über 20 Ländern und dem Besten, was Thailand zu bieten hat!

Las Vegas: Silvester mit Britney und Céline

Für viele Amerikaner steht ein Silvesterabend in der Glücksspiel-Metropole Las Vegas weit oben auf ihrer Wunschliste. Und das ist auch keine Überraschung, weiß Las Vegas den Jahreswechsel doch stets besonders ergreifend zu inszenieren. Etwa mit Konzerten der LGBTI-Ikonen Britney Spears und Céline Dion, die stets zahlreiche schwule Fans bei ihren Shows begrüßen können. Tickets für Britneys Silvestershow „Piece of me“, die um 21 Uhr im Axis im Planet Hollywood Resort beginnt, gibt es ab 130 Euro. Céline-Dion-Fans können schon für unter 50 Euro mit ihr im Caesars Palace Silvester feiern, müssen dafür aber auch schon um 18.30 Uhr vor Ort sein.

Brüssel: La Demence NYE

Die La Demence in Brüssel ist längst eine der beliebtesten und bekanntesten schwulen Circuit Partys in Europa – und ihre Neujahrsfeiern sind legendär. Mit ordentlich Bums wird ab 21 Uhr am 1. Januar im Fuse Club in der Brüsseler Innenstadt gefeiert. Zwar stand das Line-up bei Redaktionsschluss noch nicht fest, doch darf als sicher gelten, dass von House bis Techno alle musikalischen Wünsche auch 2018 wieder erfüllt werden. Die Gäste werden also auch dieses Mal wieder ins neue Jahr tanzen, die schönsten Kerle Europas abschleppen und/oder sich an den spektakulären Shows erfreuen können. Die Veranstalter empfehlen für die kurzen Nächte und die etwas längeren Mittagsschläfchen mehrere Hotels auf ihrer Website, die alle späte Check-out-Zeiten zwischen 15 und 17 Uhr anbieten. Die Preise starten bei 59 Euro pro Nacht. Wer mit Brussels Airlines anreist, kann dank La Demence-Promo-Code 10 Prozent sparen. www.lademence.com

Reykjavík: Neujahr unter Nordlichtern

Besonders zu Silvester ist die isländische Hauptstadt der Kracher. Und zwar sowohl im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Jede*r in Island gibt an Silvester viel Geld für Feuerwerk aus, um die dunkle Jahreszeit gleich zu Beginn des neuen Jahres fröhlicher und heller zu machen und danach die erste wirklich gute Party des Jahres zu feiern. Der LGBT-Reisespezialist Pink Iceland hat ein besonderes, viertägiges Neujahrspaket zusammengestellt, bei dem man auch etwas über Land und Leute und die queere Geschichte des Elfenreiches erfährt, sich in der Silvesternacht an den traditionellen Lagerfeuern wärmen und am Neujahrstag in der Blauen Lagune entgiften und entschlacken kann. Wer es entspannt und abwechslungsreich mag, ist hier genau richtig. *pasch www.pinkiceland.is