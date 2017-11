Rapido Amsterdam: Tanz im Himmel

× Erweitern Rapido Rapido Amsterdam

Wie im Himmel auf Erden fühlen sich bei den großen Circuit-Partys alle, die für schnelle Beats, eingängige Melodien und die oft sehr trainierten Körper der zahlreichen Partygäste schwärmen. Zum festen Bestandteil der europäischen Szene zählt die Rapido, die mehrmals im Jahr Amsterdam auf den Reiseplan ihrer internationalen Gästeschar setzt. Wie passend, dass die Party im Club „Paradiso“ zuhause ist!

Die 1880 errichtete Kirche direkt an der Singelgracht wurde 1968 zum Jugendzentrum umgebaut und ist seither Schauplatz zahlloser Partys und Konzerte gewesen, die ins kulturelle Gedächtnis Europas eingegangen sind, von David Bowie über die Rolling Stones bis zu den Sex Pistols. Auch zur Rapido ist wieder Gänsehautatmosphäre garantiert, wenn der DJ im ehemaligen Altarbereich am Pult steht und Laser wilde, vielfarbige Muster durchs Kirchenschiff schießen, während die Gäste im Altarraum und auf den Emporen tanzen oder – weiter oben – manchmal auch miteinander spielen. Wer Kondition für mehr als eine Party mitbringt, kann am Vortag der Rapido bereits zum Schwesterevent Funhouse anreisen. Himmlisch!

× 1 von 4 Erweitern Rapido Rapido Amsterdam × 2 von 4 Erweitern Radio Rapido Amsterdam × 3 von 4 Erweitern Rapido Rapido Amsterdam × 4 von 4 Erweitern Rapido Rapido Amsterdam Prev Next

Rapido, 19. November 2017, www.clubrapido.com