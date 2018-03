Palm Springs: Mit Kylie Minogue feiern unter der Sonne Kaliforniens

Das ganze Jahr 2018 hindurch lockt die kalifornische Wüstenstadt Palm Springs queere Reisende mit Festivals und Events. Das erste Highlight steht schon im April auf dem Programm.

× Erweitern Foto: Palm Springs Bureau of Tourism Palm Springs

Einen echten Coup hat die White Party Palm Springs gelandet: Kylie Minogue ist dieses Mal Gaststar der schwulen Riesenparty, die alljährlich in der betörenden Wüste Kaliforniens gefeiert wird. Nicht nur Fans der Australierin, die mittlerweile seit Jahrzehnten die schwule Popkultur prägt, dürften sich das lange Wochenende vom 27. bis zum 30. April in den Kalender eintragen. Die White Party gilt auch als eine der größten und am besten organisierten Circuit-Partys der Welt.

Palm Spring bietet aber das ganze Jahr über Gelegenheit, queere Events zu besuchen. So ist für den September das Cinema Diverse geplant, ein Filmfestival mit Lang-, Kurz- und Dokumentarfilmen zu LGBTI-Themen. Schon einen Monat darauf zieht der Palm Springs Leather Pride die Fetischcommunity an. Vor und nach den Partys lässt sich auf dem großen Fetischmarkt auch die eigene Lederausstattung vervollständigen.

Für viele ist der Anfang November stattfindende Palm Springs Pride indes der Höhepunkt des queeren Kalenders. Die ganze Innenstadt verwandelt sich aus diesem Anlass zu einem riesigen Szenetreffpunkt und sorgt für ein Wiedersehen mit Freunden aus aller Welt. Mehr als 125.000 Gäste werden erwartet. Immer im März steigt in Palm Spring zudem The Dinah. Das Festival gilt als größtes lesbisches Event der Welt. Benannt ist es nach Dinah Shore. Die Sängerin und Schauspielerin wurde zum Star der lesbischen Community und lebte bis zu ihrem Tod 1994 in Palm Springs.

× 1 von 5 Erweitern Foto: Simon Emmett Kylie Minogue × 2 von 5 Erweitern Foto: VisitPalmSprings.com Palm Springs × 3 von 5 Erweitern Foto: VisitPalmSprings.com Palm Springs × 4 von 5 Erweitern Foto: Palm Springs Bureau of Tourism Palm Springs × 5 von 5 Erweitern Foto: Jake Holt, courtesy Modernism Week Palm Springs Modernism Week Prev Next

Auch abseits der großen Events ist das kalifornische Städtchen bei queeren Gäste beliebt, die das warme Klima, die spektakulären Landschaften und den liberalen Lifestyle genießen möchten. Seit jeher ein Rückzugsort der Hollywood-Stars, hat sich Palm Springs darüber hinaus zu einer Hochburg der lesbisch-schwulen Community entwickelt. Mittlerweile bezeichnen sich mehr als 60 Prozent der Einwohner als nicht-heterosexuell – eine Tatsache, die im Stadtbild deutlich sichtbar ist. Dass Vielfalt zum ganz normalen Alltag in Palm Springs gehört, zeigt sich auch in der lokalen Politik: Bereits zum dritten Mal wird die Kleinstadt mit ihren 50.000 Einwohnern von einem homosexuellen Bürgermeister geführt, und seit November 2017 ist sogar der Stadtrat komplett mit Vertretern der LGBT-Community besetzt.

Urlauber können in Palm Springs aus einem breit gefächerten Übernachtungsangebot wählen. Unter den rund 25 LGBT-Resorts finden sich verspielte Villen im spanischen Stil ebenso wie trendige Retro-Retreats in Mid-Century-Modern-Architektur wie etwas das Inndulge. Auch Naturisten kommen in Palm Springs auf ihre Kosten: Bei 350 Sonnentagen im Jahr und Temperaturen, die auch im Winter stets über 20 Grad Celsius liegen, muss in den „Clothing Optional“-Resorts garantiert niemand frieren. Einen Überblick bietet der Spartacus Hotel Guide. Infos zu Bars und Restaurants gibt es zudem in der Spartacus App.

Weitere Informationen zu Palm Springs stehen unter www.visitgaypalmsprings.com und www.palm-springs.de zur Verfügung.

Lust auf noch mehr Inspiration für den Urlaub? Abonniere jetzt den Spartacus Traveler für nur 11,95 Euro pro Jahr!