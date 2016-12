Stopover: Las Vegas

× Erweitern Foto: dax Las Vegas

Wenn Hollywood der Ort der Sehnsucht und Träume ist, so ist Las Vegas deren Umsetzung. Nichts scheint unmöglich in dieser Stadt des Glitzers und des Geldes, die den berühmten Strip inmitten der Wüste Nevadas in allen Farben des Regenbogens erstrahlen lassen. Wer hier lebt, arbeitet meist in der Hotel-, Gastronomie- oder Unterhaltungsbranche – knapp 2 Millionen Einwohner zählt die Metropolregion. Das Unterhaltungsangebot sucht seinesgleichen: Wo sonst könnte man sich tagelang Shows des Cirque du Soleils oder Konzerte von Elton John, Britney Spears, Cher, Mariah Carey oder Ricky Martin ansehen? Während man in Las Vegas einem Superlativ nach dem anderen hinterherjagen kann, liegen einige der großartigsten Landschaften der USA quasi vor der Tür: Ob Death Valley, Grand Canyon oder der Zion Nationalpark – Las Vegas ist nicht nur wegen teils günstiger Flug- und Hotelpreise ein idealer Start- oder Endpunkt einer Entdeckertour durch den amerikanischen Westen.

ANSCHAUEN

Er ist das pulsierende Zentrum der Stadt: Entlang des Las Vegas Strips reihen sich die Hotels und Casinos scheinbar endlos aneinander. Jedes davon lockt mit eigenen Attraktionen, sei es die Pyramide des Luxor, der Eiffelturm vor dem Paris, eine Gondelfahrt im Venetian, Siegfried und Roys weiße Tiger im Mirage oder die berühmten Wasserspiele vor dem Bellagio. Wer sich alles ganz genau ansehen will, kann locker zwei, drei Tage allein für eine Casino-Tour einplanen.

Die neueste Attraktion am Strip ist das zum The Linq Casino & Hotel gehörende Riesenrad. Der High Roller ist mit einer Höhe von 167 Metern das derzeit höchste Riesenrad der Welt und wurde 2014 eröffnet. Vor allem nachts lohnt sich der Blick auf den bunt erleuchtenden Strip und die Fahrt ist eine echte Alternative zu den vielfach angebotenen Helikopterrundflügen. www.caesars.com

Einen schönen Kontrast zu den Mega-Casinos auf dem Strip liefert ein Besuch von Downtown Las Vegas. An der seit 1905 bestehenden Fremont Street finden sich traditionsreiche Casinos wie das Golden Nugget oder oder Golden Gate. 1995 wurde die Straße mit einer aus aus über 12 Millionen LED-Leuchten bestehenden Kuppel überdacht. Nach Sonnenuntergang findet dort zu jeder vollen Stunde die kostenlose Multimedia-Show der Fremont Street Experience statt. www.vegasexperience.com

× Erweitern Foto: Wynn / Tomasz Rossa Las Vegas Le Reve Show Le Reve im Wynn Hotel

Der Besuch einer Show gehört zum Pflichtprogramm eines jeden Las Vegas-Besuchs. Neben derzeit sieben Shows des Cirque du Soleils (u.a. Zumanity, O, KÁ) gilt die im Wynn Hotel laufende und immerwieder aktualisierte Show Le Reve als eine der besten der Stadt. Ein Klassiker unter den Las Vegas Shows ist Drag-Star Frank Marino, der seit 1985 ununterbrochen Gastgeber einer Show am Strip ist. In seiner Show Divas im The Linq Casino & Hotel lässt er eine Reihe von Dragqueens u.a. als Cher, Lady Gaga oder Tina Turner auftreten. Neben den Backstreet Boys hat sich nun auch Ricky Martin als Dauergast in Las Vegas mit Konzerten im April, Juni, Juli und September angekündigt. Daneben gibt es weiterhin regelmäßig Auftritte von Céline Dion, Cher, Britney Spears, Jennifer Lopez, Rod Stewart, Mariah Carey, Lionel Richie und Elton John.

Ein Blick auf das alte Las Vegas erhascht man bei einem Besuch des Neon Museums, einer Art Friedhof für alte Leuchtreklamen. Auch das Mob Museum beschäftigt sich mit dem historischen Vegas – und zwar unter dem Aspekt der organisierten Kriminalität. Wesentlich entspannter ist dagegen ein Besuch der Bellagio Gallery of Fine Art, die in Zusammenarbeit mit internationalen Museen Werke renommierter Künstler zeigt. www.neonmuseum.org, www.themobmuseum.org, www.bellagio.com

Bereits wenige Kilometer außerhalb der Stadtgrenze können Las Vegas die Schönheit der Wüste kennenlernen. Verschiedene Wanderrouten führen durch den etwa 30 Autominuten entfernten Red Rock Canyon. Veranstalter wie Pink Jeep Tours bieten ebenfalls Touren zum Red Rock Canyon oder dem Valley of Fire an. www.pinkjeeptourslasvegas.com

Vor allem für Technik-Freaks lohnt ein Besuch der Hoover Talsperre. Die von Las Vegas eine knappe Autostunde entfernte Talsperre wurde in den 1930er Jahren erbaut und gilt als Meisterleistung der Ingenieurskunst. Ein besonders guten Blick auf das imposante Bauwerk hat man während einer Bootsfahrt auf dem Colorado River. www.blackcanyonadventures.com

Gut 2,5 Autostunden östlich von Las Vegas liegt der Zion Nationalpark mit seiner einmaligen Naturkulisse und zahlreichen Wanderwegen. Auf einer Rundreise lassen sich von hier aus in weiteren Tagesetappen zum Beispiel der Bryce Canyon Nationalpark, das Monument Valley und der Grand Canyon Nationalpark erreichen. Für Reisende mit wenig Zeit bietet sich ein Flug zum den Grand Canyon an, den man in gut einer Stunde erreicht. Während man von Las Vegas aus denWestrand des Canyons mit dem Helikopter anfliegt, werden zum wesentlich beeindruckenderen Zentrum des Nationalparks Kleinflugzeuge eingesetzt. Von dort gibt es dann ebenfalls die Möglichkeit, das Herzstück des Grand Canyons mit dem Helikopter zu überfliegen. www.papillon.com

Richtung Westen erreicht man nach etwa 2,5 Autostunden den faszinierenden Death Valley Nationalpark. Von hier aus kann man seine Reise zum Beispiel in den Yosemite Nationalpark und nach San Francisco fortsetzen. Von Las Vegas Richtung Süden erreicht man über die Kelso Cima Road, die mitten durch die Mojave Wüste führt, in gut 3 Stunden den Joshua Tree Nationalpark. Von hier aus lässt sich in gut einer Stunde das schwule Urlaubsparadies Palm Springs erreichen. Von dort geht es zum Beispiel weiter nach San Diego oder Los Angeles.

Kopie des Trevi Brunnens vor dem Caesar's Palace
Tänzer im Club Piranha
Tour durch den Red Rock Canyon
Atemberaubend und nur eine Flugstunde von Las Vegas entfernt: Der Grand Canyon
Zimmer im Story Tower des SLS Hotels

BADEN

Während er Sommersaison findet jeden Sonntag von 13 bis 19 Uhr unter dem Titel Temptation Sundays die wohl beliebteste schwule Poolparty der Stadt im Luxor Hotel statt. www.luxor.com

ESSEN & TRINKEN

Eines ist sicher: Las Vegas ist ein Mekka für Gourmets. Die großen Hotels am Strip wetteifern um die kreativste Küche, den berühmtesten Chefkoch oder das ausgefallenste Menü. Ob Sushi, saftiges Steak oder französische Haut cuisine. Die Auswahl ist riesig. Günstigere Alternativen findet man abseits vom Strip und in Downtown Las Vegas.

× Erweitern Foto: Bellagio.com Las Vegas Harvest Farm to Table: Das Harvest by Roy Ellamar

Auch in Las Vegas spielen Nachhaltigkeit und Bio-Produkte eine immer größere Rolle. Genau auf diesen Trend setzt das Anfang 2016 im Bellagio Resort & Casino eröffnete Restaurant Harvest by Roy Ellamar. Chefkoch Roy Ellamar kreiert seine Menüs je nach Jahreszeit und mit so weit wie möglich regionalen Produkten. Serviert werden Vorspeisen und Beilagen im „Family Style“, können also von allen am Tisch geteilt werden. Zu den Hauptspeisen gehören etwa gegrilltes Huhn, Lammkeulen, Filet Mignon, Lachs, Hummer sowie Jakobsmuscheln. www.bellagio.com

Wie das gesamte Hotel ist auch das als eines der besten Sushi-Restaurants der Stadt geltende Katsuya von Philippe Starck designt. Sushi Meister Katsuya Uechi präsentiert innovative japanische Küche wie etwas Hummer & Trüffel, Thunfisch Sashimi mit Jalapenos oder japanisches Oktopus-Carpaccio. www.slslasvegas.com

Im Bazaar Meat by José Andrés gibt es Fleisch satt. Der unter dem katalanischen Starkoch Ferran Adria ausgebildete Küchenchef betreibt u.a. das 2-Sterne-Restaurant minibar in Washington D.C. In dem von Philippe Starck entworfenen Restaurant im SLS Hotel stehen Gerichte wie Rindfleisch mit Austern, geröstetes Ferkel sowie jede Menge Steaks – vom amerikanischen Rind ebenso wie vom japanischen Kobe und Wagyu. www.slslasvegas.com

Das Twist by Pierre Gagnaire, dem Pariser 3-Sterne-Koch, liegt im 23. Stock des Hotel Mandarin Oriental und bietet klassisch französische Küche mit einer modernen Note. Auf der Speisekarte finden sich Austern, Gänseleber, Kaviar, Hummer, Jakobsmuscheln, Lamm, Ente und natürlich Steaks. Ein siebengängiges Menü mit sieben begleitenden Weinen gibt es für 777 Dollar. www.mandarinoriental.de

AUSGEHEN

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2010 ist das The Cosmopolitan eines der angesagtesten Hotels am Strip. Neben dem großen Pool, von dem aus man einen tollen Blick auf den Strip hat, ist die zentral gelegene Bar The Chandalier ein echter HotSpot. Auf 3 Etagen erstreckt sich die Bar, die mit Signature Cocktails wie The Forbidden Fruit oder dem Verbana begeistert. www.cosmopolitanlasvegas.com

Eine der wenigen Konstanten im schwulen Nachtleben ist Piranha. Vor allem am Wochenende ist der Club, der sich um eine zweite Tanzfläche mit Balkon erweitern lässt, die heißeste Adresse der Stadt. In dem neben dem Hard Rock Hotel unweit des Strips gelegnen Club heizen DJs und Gogo-Tänzer den Gästen ordentlich ein. www.piranhavegas.com

Nicht nur wegen günstiger Drinks ist The Garage vor allem bei Einheimischen beliebt. Die schwule Bar ist auch unter der Woche ein guter Anlaufpunkt. www.thegaragelv.com

Was wäre der Westen ohne eine schwule Cowboy-Bar? Charlie’s erfüllt genau dieses Klischee – mit kostenlosem Line Dance-Unterricht am Donnerstag, Drag-Karaoke am Dienstag, duschenden Goto-Tänzern am Freitag und einem Beer Bust „All you can drink“ für 8 Dollar von 21 Uhr bis Mitternacht am Samstag. www.charlieslasvegas.com

EINKAUFEN

Edles und teures gibt es im Einkaufszentrum The Shops at Crystals zwischen dem Aria Resort & Casino und dem Cosmopolitan. Hier finden sich Boutiquen von Dolce & Gabbana, Cartier, Dior, Gucci, Prada, Louis Vuitton, Tiffany, Tom Ford und vielen anderen. Mit zwei Premium Outlets haben Schnäppchenjäger zudem die Gelegenheit, ihren Schrank mit Klamotten und Schuhen von Levi’s, Calvin Klein, Converse, Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, Diesel und vielen anderen aufzufüllen. www.simon.com

SCHLAFEN

Designliebhaber kommen im SLS Las Vegas voll auf ihre Kosten. Das gesamte Hotel samt Zimmer, Casino und Restaurants wurde von Stardesigner Philippe Starck entworfen und 2014 an Stelle des historischen Sahara Hotels eröffnet. Das am nördlichen Ende des Strips gelegene Hotel besitzt eine eigene Station für die Monorail, die verschiedene Hotels entlang des Strips verbindet. Gäste können sich zwischen den klassisch coolen Zimmern im World Tower und den von Lofts inspirierten Zimmern im Story Tower entscheiden. Das SLS gehört zum Tribute Portfolio von Starwood mit den entsprechenden Vorteilen für SPG Guests. www.slshotels.com

× Erweitern Foto: SLS Las Vegas SLS

EVENTS

Es ist das größte jährlich stattfindende LGBT Sport-Event der USA. Beim Sin City Shootout kommen mehr als 9000 Sportler nach Las Vegas, um sich in 25 Sportarten zu messen. Natürlich wird auch außerhalb der Sportstätten ordentlich gefeiert – und das nicht nur im offiziellen Host Hotel, das komplett von den Teilnehmern besetzt ist. Das 10. Jubiläum findet vom 12. bis 15. Januar 2017 statt. www.sincityshootout.com

Der Las Vegas Pride mit einem begleitenden Pride Festival findet alljährlich im Oktober statt. Die Parade beginnt am Abend und zieht durch Downtown Las Vegas. www.lasvegaspride.org

HINKOMMEN

Die als beste Low Cost Airline auf der Langstrecke ausgezeichnete Airline Norwegian bietet Nonstop-Flüge nach Las Vegas ab London, Kopenhagen und Stockholm. Geflogen wird mit einem geräumigen und supermodernen B787 Dreamliner. Ab Berlin kosten Hin- und Rückflug im Tarif Low Fare z.B. ab 380 Euro. www.norwegian.com

× Erweitern Foto: Norwegian Norwegian B-787 Dreamliner

INFO

www.lasvegas.com