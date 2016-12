Hot Spot: KAPSTADT - Gewinne einen Flug nach Südafrika!

× Erweitern Foto: Cape Town Tourism Kapstadt

Kapstadt ist kosmopolitisch, bunt und aufgrund seiner Geschichte als Kolonialstadt stark westlich geprägt. Für drei Dinge ist die Metropole Südafrikas bekannt: den Tafelberg, Wein und gutes Essen. Die Stadt ist ein idealer Ausgangspunkt, um die Schönheit des Landes zu entdecken. Seien es die Weingüter im Norden, das Kap der Guten Hoffnung im Süden oder die faszinierende Tierwelt in den Nationalparks und Schutzgebieten.

FÜR ENTDECKER

Tafelberg Massiv

Er ist aus dem Stadtbild von Kapstadt nicht wegzudenken. Der 1087 Meter hohe Tafelberg und die zu Massiv gehörenden Berge Lion’s Head, Devil’s Peak, Signal Hill und Zwölf Apostel bieten jede Menge Möglichkeiten für ausgedehnte Wanderungen. Während sich Faulpelze mit einer Seilbahnfahrt auf das Plateau des Tafelbergs körperlicher Anstrengung entziehen, gehören Wanderungen auf den Lion’s Head – vor allem zum Sonnenuntergang – zu den unvergesslichen Erlebnissen eines jeden Kapstadt-Besuchs.

Robben Island

Die ehemalige Gefängnisinsel in der Tafelbucht ist seit Mitte der 1990er Jahre ein Natur- und Nationaldenkmal und ist als UNESCO Weltkulturerbe anerkannt. Hier verbrachte Südafrikas erster schwarzer Präsident und Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela fast 20 Jahre in einer Einzelzelle. Das Gefängnis beherbergt heute ein Museum, die Insel ist mehrmals täglich mit Fähren von der Victoria & Alfred Waterfront aus zu erreichen.

Botanischer Garten

Am Osthang des Tafelbergs liegt einer der schönsten botanischen Gären der Welt. 1913 gegründet, beherbergt der Kirstenbosch National Botanical Garden über 7.000 im südlichen Afrika beheimatete Pflanzen. Der von hier aus startende Wanderweg durch die „Skeleton Gorge“ gehört zu den bekanntesten Routen hinauf auf den Tafelberg.

Bo-Kaap

Die bunt angestrichenen Häusern des muslimischen Stadtteils Bo-Kaap gehören zu den beliebtesten Fotomotiven in Kapstadt. Das zwischen Stadtzentrum und De Waterkant gelegene Viertel ist gerade mal einen Quadratkilometer groß, dennoch leben hier 6000 Menschen und es finden sich zehn Moscheen, darunter die 1794 als erste Moschee Südafrikas errichtete Auwai Moschee.

V&A Waterfront

Das Werft- und Hafenviertel um die zwei historischen Hafenbecken wurde in den 1990er Jahren restauriert und als Vergnügungs-, Gastronomie- und Einkaufsviertel neu konzipiert. Heute ist die Victoria & Albert Waterfront ein Touristenmagnet und Ausgangspunkt für Schiffstouren. Ende 2017 soll hier das Zeitz Museum of Contemporary Art Africa mit der weltweit größten Sammlung afrikanischer Gegenwartskunst eröffnen.

Chapman’s Peak Drive

Die neun Kilometer lange Strecke südlich von Kapstadt gilt mit ihren 114 Kurven als eine der schönsten Küstenstraßen der Welt. Am Chapman’s Peak befindet sich auf 160 Metern Höhe ein Aussichtspunkt mit Blick auf die Felsenküste.

Kap der guten Hoffnung

Ein Ausflug an das Kap der Guten Hoffnung gehört zum Standardprogramm eines jeden Kapstadt-Urlaubs. Knapp 50 Kilometer von der Metropole entfernt, liegt das Kap am Ende einer kargen Felslandschaft, die neben einer vielfältigen Pflanzenwelt auch Heimat für Paviane, Antilopen, Zebras und Paviane ist.

Boulders Beach

Sie gehören zu den Highlights der Tierwelt am Kap. Die Kolonie von Brillenpinguinen am Boulders Beach ist ein beliebter Stopp bei Ausflügen an das Kap der Guten Hoffnung. Über Holzstege kommt man den drolligen Vögeln, die sich an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt haben, ganz nahe.

Winelands

Südafrikas Weine werden inzwischen weltweit geschätzt. Bei einem Besuch von Städten wie Stellenbosch oder Franschhoek lassen sich Weingüter wie Le Petite Ferme oder Mont Rochelle sowie kleine Restaurants und Boutiquehotels erkunden.

Kunst in Wald

Versteckt im noblen Constantia auf der Rückseite des Tafelberges liegt diese lichtdurchflutete Galerie mit Atelier mitten im Wald. „Art in the Forest“ versammelt nicht nur Exponate der besten Keramikkünstler Südafrikas, sondern dient gleichzeitig auch als soziales Projekt. Im eigenen Atelier haben Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen die Möglichkeit, ihren Seelenzustand mittels künstlerischer Betätigung auszudrücken. Die Talentiertesten arbeiten an der eigenen „Forestware Collection“ mit, deren Erlös dem Fortbestand der Arbeit zugutekommt. Die Kunstwerke spielen mit typischen Farben und Mustern der afrikanischen Kultur und sind seit kurzem auch im eigenen Laden in der Waterfront zu kaufen, auch wenn ein Besuch im Studio wesentlich eindrücklicher ist. Die Adresse lautet 839 Old Rhodes Drive. Über die Öffnungszeiten informiert die Website. www.artintheforest.com

FÜR BEACH BOYS

Clifton Third

Insgesamt verfügt der Stadtteil Clifton über 5 durchnummerierte Strände. Umrahmt von millionenteuren Villen, ist Clifton Third der Lieblingsstrand der lokalen Gay-Szene. Hier tummeln sich jede Menge durchtrainierter Jungs in ihren Speedos - ein Anblick, der auch vielen schwulen Touristen gefällt.

Camps Bay

Entlang des von Palmen gesäumten Strandes reihen sich zahlreiche trendige Cafés, Bars und Restaurants, die sich pünktlich zum Sonnenuntergang mit den Reichen und Schönen füllen. Hier heißt das Motto: Sehen und gesehen werden. Mit Blick auf den Lion’s Head und die Felsen der 12 Apostel gehört Camps Bay sicher zu den schönsten Stränden Kapstadts.

Sandy Bay

Der zwischen Klippen und Atlantik gelegene weiße Sandstrand ist bei vielen Schwulen und Lesben besonders beliebt. Zum einen, weil hier das Nacktbaden erlaubt ist, zum anderen, weil man hier abseits der Stadt so richtig entspannen kann. Vom Parkplatz läuft man etwa 15 Minuten, bis man den am Ende des Strandes gelegenen Gay Beach erreicht.

FÜR GENIESSER

The Roundhouse & Rumbullion

In einer Stadt, die einem der meistfotografierten Bergmassive der Erde zu Füßen liegt und in der das Meer quasi bis vor die Haustür schwappt, ist der Ausblick bei einem Restaurantbesuch fast so wichtig wie das Essen. Eines der bekanntesten Restaurants Kapstadts, das La Colombe, darf sich mit beidem rühmen, ist allerdings vom Stadtzentrum einige Kilometer entfernt, weshalb wir an dieser Stelle eine zentrumsnahe Alternative vorstellen, die zudem Schauplatz einer alten Kapstadt-Legende ist. Das Roundhouse Restaurant nahe Camps Bay diente Doktor James Barry Anfang des 19. Jahrhunderts als provisorische Arztpraxis. Hier empfing er regelmäßig auch Lord Somerset, der der Gouverneur der Kapkolonie war. Die beiden verband eine enge Freundschaft, die oft Anlass für Spekulationen war, denn Doktor James Barry war exzentrisch, hatte eine hohe Stimme und eine eigenwillige Erscheinung. Nach seinem Tod tauchten Gerüchte auf, Doktor James Barry sei eine Frau gewesen. Der Geist der Lady of the Manor soll noch heute über das Gelände spuken. Das Roundhouse selbst ist weniger mystisch als vielmehr ein klassisches Restaurant mit kulinarisch-europäischem Einfluss und für seine Multi-Gänge-Menüs bekannt. Die Outdoor-Area, die zur Unterscheidung The Rumbullion genannt wird, serviert Gerichte, die man eher bei einem Picknick erwarten würde, und verfügt außerdem über den eingangs besprochenen Ausblick auf den Tafelberg und den Atlantischen Ozean. www.theroundhouserestaurant.com

The Pot Luck Club

In den 1870er- und 1880er-Jahren erfuhr der Stadtteil Woodstock einen massiven Bevölkerungszuwachs. Gleichzeitig entwickelte sich das Areal zu einem wichtigen Industrie- und Produktionsstandort. Der Boom hielt nicht lange an, viele Stätten stellten den Betrieb ein. Wie viele ehemalige Arbeiterviertel anderer Metropolen ist auch Woodstock mit seinen leer stehenden Fabriken und alten Lagerhallen heute Spielwiese für Architekten und Stadtentwickler. Immer mehr junge Menschen leben hier, Läden unabhängiger Designer und natürlich jede Menge Restaurants zieht es nach Woodstock – 2013 auch The Pot Luck Club. Im Silo der alten Biscuit Mill befindet sich das Restaurant, das sich selbst als „coolsten Club Kapstadts“ bezeichnet. Tatsächlich können sowohl das hippe Interior Design als auch die innovative Küche unter Wesley Randles’ Leitung locker mit den angesagtesten Gastronomien New Yorks oder Berlins mithalten. Auf der Karte finden sich so ungewöhnliche Angebote wie Regenbogenkarotten mit Ziegenkäse und Krokant aus Sonnenblumensamen oder Springbock-Carpaccio auf geräucherten Pinienkernen und gebranntem Honig. www.thepotluckclub.co.za

Origin

Kapstadt bietet für Touristen vielfältige Möglichkeiten, Stadt, Land und Leute zu entdecken. Grundlage für alle Ausflüge und Touren sollte ein ausgiebiges Frühstück sein. Und wenn man sich schon einmal auf dem Ursprungskontinent der Kaffeebohne befindet, dann sollte dieses Frühstück doch bitteschön afrikanische Kaffeespezialitäten bereithalten. Das Origin zum Beispiel an der Waterkant ist so ein Café, das vornehmlich Kaffeesorten aus Afrika anbietet und die Bohnen noch selbst röstet. Aus mindestens zehn verschiedene Kaffeesorten darf der Kunde täglich wählen. Der Kaffee des Origin ist so beliebt, dass er mittlerweile auch in achtzig anderen Restaurants, Hotels und Cafés landesweit und international angeboten wird. www.originroasting.co.za

Ellermann

Weitläufige Graslandschaften, wolkenverhangene Berge, das Zusammentreffen zweier Ozeane: Südafrikas unzähmbare Wildnis war schon bald nach Ankunft der ersten Einwanderer Motiv von Künstlern, die die Landschaftsmalerei zu ihrer Lieblingsdisziplin erklärten. Ebenso populär war die Porträtmalerei: Wer etwas auf sich hielt, ließ ein Gemälde von sich anfertigen. Gleichzeitig entstand in den Townships eine Bewegung, die in ihren Arbeiten Apartheid und Unterdrückung zum Thema hatte. Südafrika ein Land von Kunst? Unbedingt! Das Luxushotel Ellermann in Kapstadts exklusivem Stadtviertel Bantry Bay zeigt in seinen Räumlichkeiten und in den Privatbereichen einen Querschnitt dieser lebendigen Kunstgeschichte Südafrikas. Wem der Sinn mehr nach Schwips statt nach Kultur steht, ist im Ellermann ebenso gut aufgehoben. Das Haus hat einen Weinkeller, der die bekanntesten und renommiertesten Weingüter der Region und die mittlerweile 350 Jahre alte Weinkultur des Landes repräsentiert. Das Ellermann verfügt über elf Zimmer, zwei Suiten und zwei Privatvillen. Der Wellnessbereich ist mit einer Sauna, einem Dampfbad sowie einer Auswahl an Spa-Behandlungsräumen ausgestattet. www.ellerman.co.za

FÜR SZENEGÄNGER

Kapstadt ist bekannt für seine schwule Szene. Vor allem am Wochenende sind die zwar wenigen, aber abwechslungsreichen Bars gut besucht. Die meisten Szenenreffs finden sich rund um die Somerset Road zwischen Downtown und der Waterfront. Unter der Woche füllen sich die Bars ab 22 Uhr, an Wochenende gegen Mitternacht.

Café Manhattan

Die beste Wahl für einen Start in den Abend ist das Manhattan eine Mischung aus Café, Restaurant und Bar. Regelmäßig finden hier auch Shows, Ausstellungen und Partys statt. www.manhattan.co.za

Beefcakes

Das Restaurant im 50er-Jahre-Stil ist bekannt für leckere Burger und sein oberkörperfreies Barpersonal. Veranstaltungen wie Drag-Shows und Bitchy Bingo sorgen für extra Unterhaltung. www.beefcakes.co.za

Beaulah Bar

It never ends – so lautet das Motto des Klubs an der Somerset Road, in dem sich neben vielen Lesben auch schwule Jungs wohlfühlen.

Barcode

Die beliebte Jeans- und Lederbar ist allein Männern vorbehalten und regelmäßige Themenabende wie Underwear, Jeans & Leather oder Fetish Pig. www.leatherbar.co.za

Amsterdam Action Bar

Die Cruising-Bar erstreckt sich über zwei Etagen und bietet neben ihren Bars genügend Raum für „Action“. www.amsterdambar.co.za

Crew Bar

Die Bar ist seit vielen Jahren die Nummer Eins unter den schwulen Hot Spots. Je später der Abend, desto wilder wird es auf Tanzfläche. www.facebook.com/CrewBarCapeTown/

The Glen Boutique Hotel & Spa

Das Glen galt einst als eines des besten Gay Only Hotels weltweit, richtet sich inzwischen aber nicht mehr ausschließlich an schwule Männer. www.glenhotel.co.za

Cactus House

Das modern eingerichtete Guest House richtet sich ausschließlich an schwule Männer und liegt nur wenige Minuten von Kapstadts quirliger Kloof Street entfernt. www.cactushouse.za

TERMINE

Cape Town Pride

Mit Partys und einer Parade erstreckt sich Kapstadts Pride Festival Mitte/Ende Februar über einen Zeitraum von 10 Tagen. Höhepunkt ist die Parade am letzten Samstag des Festivals, die vom Cape Town Stadium über den Stadtteil Sea Point und wieder zurück führt. www.capetownpride.org

MCQP Cape Town

Die Party des Mother City Queer Project (MCQP) hat sich in den letzten Jahren zur größten schwulen Sommerparty der Stadt mit an die 10.000 Teilnehmer gemausert. Der Termin für 2016 unter dem Motto „MCQP – The Musical“ ist der 17. Dezember. www.mcqp.co.za

INFO

www.capetown.travel

www.southafrica.net

HINKOMMEN

Condor fliegt jeweils dienstags, donnerstags und samstags nonstop von Frankfurt nach Kapstadt. Eingesetzt wird eine Boeing 767, ausgestattet mit Economy, Premium und Business Class. Fluggäste in der Premium Class auf Langstreckenflügen genießen einen spürbar höheren Sitzkomfort. Zudem bietet die Premium Class Decken und extrabreite Kissen, erlesene Premium Menüs, einen Cocktailservice mit Snack, kostenfreie alkoholische Getränke, ein Wohlfühlset mit vielen nützlichen Accessoires für den Aufenthalt an Bord, kostenfreie Kopfhörer, ein großes Zeitschriftenangebot sowie eine kostenlose Sitzplatzreservierung und einen separater Check-in an allen deutschen Flughäfen. Die Condor Business Class bietet den Gästen zusätzlich neben dem gewohnt ausgezeichneten Service unter anderem vollautomatische, komfortable Liegesitze.

Die einfache Strecke von Frankfurt nach Kapstadt kostet ab 299,99 Euro. www.condor.com

