Gewinnspiel: Ab nach Miami!

Miami – die Stadt ist Synonym für Strandurlaub, durchtrainierte Muscle-Boys und zahlreiche Veranstaltungen wie die berühmte White Party, die Winter Party oder der Miami Beach Gay Pride. Darüber hinaus ist die Stadt im Süden Floridas ein Schmelztiegel der Kulturen. Immigranten leben ihre kulturelle Identität in Stadtteilen wie Little Havana oder Little Haiti und machen diese zu einem farbenfrohen Außenposten der Karibik. Und schließlich ist Miami ein Muss für jeden Kunst- und Architekturliebhaber: Neben der alljährlichen Kunstmesse Art Basel Miami Beach lockt der Wynwood Art District mit über 70 Galerien, Museen und Sammlungen, das 2013 eröffnete Pérez Art Museum zeigt zeitgenössische Kunst mit Schwerpunkt auf Nord- und Südamerika, Afrika und Westeuropa und entlang des Ocean Drive reihen sich pastellfarbene Art-déco-Gebäude dicht aneinander.

FÜR ENTDECKER

South Beach

Hier spielt sich das für Miami so typische Urlaubsleben ab. Ob Hotels, Restaurants oder Shops - in South Beach liegt alles nahe beieinander. An der Flaniermeile Ocean Drive heißt das Motto sehen und gesehen werden. Das gilt zum einen für jede Menge sportlich durchtrainierter Körper aber auch für die sehenswerten Hotels im Art-déco-Stil. Die Miami Design Preservation League bietet informative Architekturtouren an. Treffpunkt ist das Art Deco Welcome Center am Ocean Drive. www.mdpl.org

Wynwood Art District

Der Wynwood Art District ist ein Mekka für Kunstliebhaber. Neben den Wynwood Walls, auf denen sich Street Art- und Graffiti-Künstler austoben können, lockt der Bezirk mit über 70 Galerien, Museen und Sammlungen. An jedem zweiten Samstag im Monat bietet die Künstlergemeinschaft einen Spaziergang durch das Viertel und eine Art „Tag der offenen Tür“. www.wynwoodartwalk.com

Little Haiti

Zahlreiche Immigranten aus Haiti machen das auch unter dem Namen Lemon City bekannte Viertel zu einer äußerst farbenfrohen Attraktion. Hier trifft man auf französisch-kreolische Restaurants, Galerien und Geschäfte. www.miamiandbeaches.de

Little Havana

Mit Festen wie dem Miami Karneval, den Viernes Culturales am letzten Freitag im Monat oder der Drei-Königs-Parade ist der Stadtteil weit über die Grenzen Miamis hinaus bekannt. Zentrum der Aktivitäten ist die Calle Ocho bzw. die S.W. 8th Street. www.miamiandbeaches.de

Design District

In späten 1990er und Anfang der 200er Jahre entdeckte Miamis kreative Szene die leerstehenden Lagerhallen im Stadtteil Buena Vista. Heute finden sich hier zahlreiche Galerien, Luxusboutiquen und Architekturbüros. www.miamidesigndistrict.net

Pérez Art Museum

Das 2013 eröffnete Museum zeigt zeitgenössische Kunst mit Schwerpunkt auf Nord- und Südamerika, Afrika und Westeuropa. www.pamm.org

Vizcaya Museum & Gardens

Die zwischen 1914 und 1922 gebaute Winterresidenz wurde im Stil einer norditalienischen Renaissancevilla erbaut und gehört gemeinsam mit den Gärten am Rand der Bucht von Biscayne zu den National Historic Landmarks. www.vizcaya.org

Phillip and Patricia Frost Museum of Science

Das im Mai 2017 eröffnete Museum ist Miamis neueste Attraktion. Mit einem Planetarium, Aquarium und wechselnden Ausstellungen gehört es zu den führenden Wissenschafts- und Technologiemuseen der USA. www.frostscience.org

FÜR ABENTEURER

Wassersport

Das Meer und die Kanäle rund um Miami eigenen sich hervorragend zum Wassersport. Ob Kitesurfen in Coral Gables, Bootstouren hinaus aufs Meer oder Kayak- und Stand-up-Paddleboard-Touren auf stillen Gewässern. Vom Wasser aus eröffnen sich dem Besucher völlig neue Perspektiven. www.miamiandbeaches.de

Everglades

Der Everglades National Park ist eines der außergewöhnlichsten Ökosysteme des Landes und gehört zu den spannendsten Ziele in Südflorida. Dieses subtropische Feuchtgebiet umfasst über 6.000 Quadratkilometer Schilfgrasebenen, dichte Laubwälder und Salzwassermarschland. Es ist der Lebensraum für die verschiedenartigsten Tiere, darunter der Weißkopfadler, der Weißwedelhirsch und natürlich der Florida-Alligator. Während eines Aufenthalts in Miami lohnt sich ein Tagesausflug in den Nationalpark auf jeden Fall. Zwei Eingänge sind nur eine gute Stunde von South Beach entfernt. Der riesige Park bietet unzählige Erkundungsmöglichkeiten. Es gibt Wanderwege und Fahrradrouten, Kanutouren, Fahrten mit dem Luftkissenboot, von Naturkundlern geleitete Ausflüge sowie Campingplätze - viele tolle Möglichkeiten, die Schönheit des Nationalparks aus nächster Nähe zu erleben. www.nps.gov

FÜR GENIEßER

Sherwood’s Bistro & Bar

Das neueste Projekt des Gastroteams, das auch die Restaurants Morgan’s und Acme Lounge betreibt, befindet sich im Stadtteil Little Haiti. Auf der Karte des bunt eingerichteten Bistros finden sich Gerichte wie ein Chorizo-Tomaten-Salat, Coq-au-Vin, Riesengarnelen, Snapper, gebratene Ente und jede Menge Burger. www.sherwoodsbistro.com

GLAM Vegan

Dieses neue Restaurant serviert veganes Essen für Veganer und Nicht-Veganer. Inspiriert von internationalen Gerichten gibt es hier zum Beispiel Tacos mit Jackfruit, Risotto auf einer Basis aus Cashewnuss-Creme und jede Menge Suppen und Salate. www.glam-vegan.com

Leynia

Argentinische Steakkultur trifft auf japanische Küche. Mit diesem Konzept hat Küchenchef Jose Icari das Leynia im Hotel Delano eröffnet. Als Besonderheit werden handbemalte Fahrräder aus Argentinien eingesetzt, um Essen und Getränke an den Gast zu bringen. www.sbe.com

Joe’s Stone Crab

Ein Klassiker unter den Restaurants in Miami ist dieses Restaurant in South Beach. Hier kommt vor allem Seafood auf den Tisch. Wer nicht ewig für einen Platz anstehen will, kann sich im benachbarten Laden auch einige Gerichte zum Mitnehmen bestellen. www.joesstonecrab.com

Design Suites Miami

Ob preiswertes Apartment oder großzügiges Penthouse: Die Miami Design Suites bieten für jeden Anspruch die passenden vier Wände und sind ideal für jeden, der mehr Privatsphäre als in einem Hotel suchen. www.designsuitesmiami.com

FÜR SONNENANBETER

Miami Beach

Er ist einer der berühmtesten Strände der USA: Am kilometerlangen Sandstrand von Miami Beach tummeln sich in der Hochsaison Tausende Urlauber. Auf Höhe der 12th Street ist der schwule Strandabschnitt mit seiner wehenden Regenbogenfahne nicht zu übersehen. Hier zeigen durchtrainierte Jungs und Männer gerne, was sie haben.

Haulover Beach

Nur wenige Kilometer nördlich von Miami Beach liegt einer der wenigen offiziellen Nacktbadestrände der USA. Von Miami kommen, findet sich der schwule Abschnitt ganz am Ende. www.hauloverbeach.org

FÜR SZENENGÄNGER

The Gaythering

Das Gaythering ist mehr als ein schwules Hotel. Seit seiner Eröffnung hat sich das Hotel am Ende der Lincoln Road zu einem beliebten Anlaufpunkt der Szene entwickelt. Neben seiner Bar, die am Wochenende ein guter Ausgangspunkt für weitere Ausflüge in die Szene ist, verfügt das Gaythering über eine eigene Sauna, die auch von Nicht-Gästen genutzt werden kann. Für Gäste stehen ein kostenloser Shuttle zum Haulover Beach sowie Leihfahrräder zur Verfügung. www.gaythering.com

Twist

Hier ist eigentlich immer etwas los. Das Twist gehört mit seinen kleinen Tanzflächen und Bars zum Fixpunkt der schwulen Szene. Im hinteren Bereich findet man in einem kleinen Gebäude eine weitere Bar mit Goto-Tänzern. www.twistsobe.com

Score

Miamis zweiter schwuler Nachtklub ist ebenfalls eine Institution. Hier wird vor allem getanzt – und das bis in den frühen Morgen. www.scorebar.net

FÜR SHOPPER

Lincoln Road

Mitten in South Beach befindet sich eine Fußgängerzone. Entlang der Lincoln Road finden sich zahlreiche Geschäfte und Restaurants, darunter Stores von Apple, American Apparel, Superdry, Kiehl’s u.v.a. www.lincolnroadmall.com

Aventura Mall

Das bekanntestes Einkaufszentrum Miamis verfügt über eine Fläche von 250.000 Quadratmetern und ist eine der größten Malls der USA. Neben Kaufhäusern wie Nordstrom, Macy’s und Bloomingdales finden sich dort Geschäfte aller großen amerikanischen und internationalen Marken. www.aventuramall.com

Dolphin Mall

Die Dolphin Mall in der Nähe des Flughafens ist Miamis größte Outlet-Mall mit Marken wie Banana Republik, Converse, Calvin Klein, Levi’s, Boss, Tommy Hilfiger u.v.a. www.shopdolphinmall.com

TERMINE

White Party

Sie gehört zu den bekanntesten schwulen Circuit Partys der USA. Vom 23. bis 27. November findet die berühmte White Party statt. Eine Woche lang geben sich internationale DJ-Größen ein Stelldichein, Höhepunkt ist wie immer die Muscle Beach Party am schwulen Strand von Miami (26. November). www.whiteparty.org

Winter Party Festival

Auch im Frühjahr darf am Strand von Miami getanzt werden. Das Winter Party Festival vom 28. Februar bis 6. März bietet jede Menge Gelegenheit, sich in den Clubs und an der Pools der Stadt auszutoben. Die große Beach Party im Lumus Park steigt am 4. März 2018. www.winterparty.com

Miami Beach Gay Pride

Am 7. April 2018 zieht die Parade des Miami Beach Pride entlang des Ocean Drives. Das relativ junge Event hat sich in den letzten Jahren zu einem äußert beliebten Festival entwickelt, das von Kulturveranstaltungen und Partys eingerahmt wird. www.miamibeachgaypride.com

Sizzle Miami

Das 2002 gegründete Festival ist besonders innerhalb der afro-amerikanischen Community beliebt und lockt jeweils im Mai mit einer Vielzahl von Partys und Veranstaltungen. www.sizzlemiami.com

INFO

www.miamiandbeaches.de

HINKOMMEN

WOW air fliegt mehrmals pro Woche ab Berlin-Schönefeld, Düsseldorf und Frankfurt am Main über Island nach Miami.

WOW air bietet Verbindungen ab Berlin-Schönefeld, Düsseldorf, Frankfurt und Salzburg sowie 29 weiteren Destinationen in Europa, den USA und Kanada, zu der isländischen Hauptstadt Reykjavík. Ab Berlin und Frankfurt startet der isländische Low-Cost-Carrier ganzjährig nach Reykjavík. Von der Mainmetropole fliegt die Airline täglich ganzjährig nach Island. Darüber hinaus können WOW air Passagiere das ganze Jahr auch über Island nach Boston, Washington D.C., Los Angeles, San Francisco, Miami, New York, Pittsburgh und Chicago in die USA fliegen sowie nach Montreal und Toronto in Kanada.

Im Sommer verbindet die Airline auch Düsseldorf drei Mal wöchentlich mit der nördlichsten Hauptstadt und darüber hinaus mit den Zielen in Nordamerika.

Aktuelle Ticketpreise: Miami ab 134,99 Euro, New York ab 139,99 Euro, Los Angeles ab 159,99 Euro

Weitere Preise unter: https://wow-air.de/buchen/best-preis/

