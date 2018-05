Premiere: Circuit Festival feiert in Thailand

× Erweitern Foto: Circuit Festival Asia Circuit Festival Asia 2018

Vom 15. bis zum 17. Juni 2018 stürmt die internationale schwule Circuit Community die thailändische Ferienmetropole Pattaya. Dort steigt mit dem Circuit Festival Asia zum ersten Mal ein Event der bekannten Party-Reihe im Fernen Osten.

Thailand kommt aus dem Feiern kaum noch heraus. Nach der White Party rund um den 31. Dezember und den Festivitäten zum thailändischen Neujahrsfest Songkran im April steigt im Juni zum ersten Mal überhaupt die schwule Riesensause Circuit Festival Asia. Organisiert wird das Event in Pattaya von den Teams der White Party Bangkok, des S20 Songkran Music Festivals und des Circuit Festivals aus Barcelona. „Wir produzieren das Circuit Festival Asia in der Mitte des Jahres, damit es auch zwischen den White Partys für die Jungs etwas zu feiern gibt“, erklärt Veranstalter Blue Satittammanoon.

Auf dem Programm stehen insgesamt vier Partys an drei Tagen und Nächten. Für die Musik sorgen bekannten DJs aus der internationalen Circuit-Szene. Neben Danny Verde garantieren unter anderem Phil Romano und Tommy Love mitreißende Beats. Zwei Partys finden unter freiem Himmel statt: Am zweiten Festivaltag packen die Gäste ihre Badehosen aus und übernehmen den Cartoon Network Amazone Waterpark, der dann für andere Gäste geschlossen ist. Wer eine Pause vom Tanzen braucht, kann unter anderem Wasserrutschen und Achterbahnen nutzen. Und zum Abschluss laden die Veranstalter zur Beach Party an einen privaten Strand.

„Uns war wichtig, die Party anders zu gestalten als die White Party“, erklärt Blue, der auch hinter dem Event in Bangkok steht. „Wir haben nach einem Ort gesucht, der einen tollen Wasserpark mit einem schönen Strand und erstklassigen Clubs verbindet, möglichst in der Nähe von Bangkok. Pattaya ist da die beste Wahl.“ Wer dort auf den Geschmack gekommen ist, braucht auf die nächste Circuit-Party zum Glück nicht lange zu warten. Vom 9. bis zum 19. August 2018 verwandelt das Circuit Festival seine Heimatstadt Barcelona in eine einzige Partyzone. www.circuitfestival.net