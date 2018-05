Bei den Axel Hotels hat es Klick gemacht

× Erweitern Foto: Axel Hotels Screenshot Axel Hotels Video Clicking

Die Axel Hotels machen mit einem neuen sexy Video auf sich aufmerksam!

So sieht wohl Liebe aus – oder zumindest heißestes Begehren: Zwei ausgesprochen hübsche Typen können es offensichtlich kaum erwarten, endlich im Hotelzimmer übereinander herzufallen. Doch jedes Mal, wenn sich an Hemd und Hose ein Knopf öffnet, ist ein Klick-Geräusch zu hören. Die Verliebten halten glücklicherweise nur kurz inne, schauen für eine Sekunde irritiert auf, lassen sich ansonsten in ihrem Eifer aber nicht aufhalten.

Mit dem humorvollen Video machen die Axel Hotels auf ihre neu gestaltete Website aufmerksam, die den Buchungsprozess vereinfachen soll. Mit nur wenigen Klicks, so das Versprechen, ist die Unterkunft für den nächsten Urlaub gebucht. „Die neue Website ist schneller, bequemer und einfacher“, teilt die Hotelkette mit. Dort zu Buchen mache gar so viel Spaß, dass die Kunden das Klickgeräusch der Maus mit lustvollem Vergnügen in Verbindung bringen würden.

Unter den Marken Axel Hotel, Two Hotel by Axel und AxelBeach betreibt die einzige schwule Hotelkette der Welt Häuser in Barcelona, Berlin, Madrid, Ibiza und Maspalomas auf Gran Canaria. Neue Hotels, auch in den USA, werden derzeit geplant. Noch im Sommer soll ein Haus in Miami Beach eröffnen.

Die meisten Axel Hotels liegen in der Nähe der Regenbogenviertel oder gleich mitten im Geschehen. Viele Hotels haben sich auch selbst zu Treffpunkten der Community entwickelt. Eine weitere Gemeinsamkeit: Der Fokus auf coolem Design. So orientiert sich das Axel Hotel in Madrid am mittlerweile wieder schwer angesagten Stil der 80er, während das geplante Hotel in Miami Beach in ein Art-Déco-Gebäude einziehen wird.

Auch mit ihren Marketing-Aktionen treffen die Spanier immer wieder den Zeitgeist. So machte im vergangenen Jahr ein Video Furore, in dem die Geschichte der Arche Noah aus queerer Perspektive neu erzählt wurde. Und auch den Slogan der Hotelkette, „heterofriendly“, vergisst man dank des freundlichen Humors nicht so schnell. www.axelhotels.com