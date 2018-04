Queerer Sommer in den Rocky Mountains

× Erweitern Foto: Dan Bayer Aspen Snowmass

Die mondäne Kleinstadt Aspen im gebirgigen US-Bundesstaat Colorado war bislang vor allem Wintersportlern ein Begriff. Das soll sich ändern: Mit AdventureOUT gibt es jetzt auch im Juli ein queeres Event.

Für Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle organisiert das Team der bekannten Aspen Gay Ski Week nun auch ein Sommerevent. AdventureOUT, so der Name der Veranstaltung, soll vom 4. bis zum 8. Juli 2018 zum ersten Mal stattfinden. Wie im Winter setzten die Organisatoren voll auf die beeindruckende Schönheit der amerikanischen Rocky Mountains, die hier mehr als 3.000 Meter hoch in den Himmel ragen. Die Kraft der Natur können Gäste unter anderem bei Rafting-Touren über schnell strömende Gebirgsflüsse erleben. Weniger anstrengend, aber ebenso rasant sind Ausflüge mit dem Jeep. Natürliche Zutaten kommen bei einem „Farm-to-table-Dinner“ auf den Tisch. Gefeiert wird mit Partys und Outdoor-Konzerten. Die Veranstaltung richtet sich an Abenteurer aller Altersklassen und besonders an queere Familien.

Die Basis von AdventureOUT wird im Snowmass Village liegen, wenige Minuten von Aspens hübscher Altstadt entfernt. Im Village können Gäste abseits des Veranstaltungsprogramms auch rund 130 Kilometer Wander- und Radwege erkunden. Wer sich ausgepowert hat, füllt in den mehr als 50 Restaurants die Energiereserven wieder auf. „Snowmass ist im Sommer ein idyllischer Ort“, sagt Rose Abello, Direktor von Snowmass Tourism. „Wir freuen uns, AdventureOUT Snowmass zum Debüt zu begrüßen und alles vorzustellen, was Snowmass im Sommer zu bieten hat.“ www.adventureoutsnowmass.org