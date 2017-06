Gleichgeschlechtlicher (Straßen)-Verkehr

× Ein Beitrag geteilt von Pascual (@pascual_ontour) am 16. Jun 2017 um 14:42 Uhr

Am 23. Juni ist es soweit. Dann beginnt in Spaniens Hauptstadt Madrid das größte LGBTIQ*-Event des Jahres. Im Vorfeld des WorldPride Madrid hat die Stadt nun 288 Fußgängerampeln ein queeres Design verpasst. In insgesamt vier Variationen leuchten die Ampeln über 21 Stadtteile verteilt. Sie zeigen homosexuelle und heterosexuelle Pärchen sowie eine alleinstehende Frau, die das sonst männliche Symbol ersetzt. „Unsere Botschaft ist einfach: Madrid ist eine Stadt, die für Vielfalt wirbt - und auch dafür investiert“, so Inés Sabanés, Mitarbeiterin des lokalen Ministeriums für Umwelt und Mobilität. Bis 26. Juni sollen insgesamt 72 Kreuzungen mit den Ampelanlagen ausgestattet sein, laut Stadtverwaltungen dauerhaft.

Wer sich noch kurzfristig für einen Besuch des WorldPride Madrid mit der Parade am 1. Juli entscheidet, sollte sich beeilen. Auf der Webseite des Stadt Madrid werden Hotels gelistet, die spezielle Angebote für Pride-Besucher bieten.

www.esmadrid.com

www.worldpridemadrid2017.com