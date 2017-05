Relaxen in den Archipelen

× Erweitern Foto: Vesa Aaltonen Finnland

Nunmehr einhundert Jahre ist es her, seit Finnland die Unabhängigkeit von Russland erlangt hat. Viel hat sich getan im Land der 10.000 Inseln und Schären. Eine Rundreise durch die Archipele mit Inselhopping ist ein Naturerlebnis.

Am meisten fällt dem Erstbesucher Finnlands die Sprache auf. Sie ist für unsere Ohren sehr gewöhnungsbedürftig, weil sie nicht den indoeuropäischen Sprachen, sondern den uralischen Sprachen angehört, die von nur ca. 25 Millionen Menschen auf der Erde gesprochen werden. Die Finnen wissen aber um die Fremdwirkung ihrer Sprache und tragen mit ausgeprägter Freundlichkeit und Offenheit zur Überwindung der Barriere bei.

TURKU

Turku ist ein lebendiger Ort mit vielen jungen Studenten. Drei Universitäten und der Ruf als Silicon Valley des Nordens locken viele schlaue Köpfe in die Stadt im Süden des Landes. Besonders sehenswert: die alte Burganlage aus dem späten 13. Jahrhundert. Sie ist das älteste mittelalterliche Gebäude Finnlands, das noch erhalten ist. Im burgeigenen Museum kann man eine kleine Zeitreise durch die wechselvolle Geschichte des Landes machen. Ebenfalls aus der Entstehungszeit Finnlands: der Dom von Turku, das Wahrzeichen der Stadt, direkt am Fluss Låna. Der Fluss ermöglicht dank Bootstourangeboten eine andere Perspektive auf die rund 180.000 Einwohner zählende Stadt. Viele Schiffe und Hausboote erzählen von der stolzen Vergangenheit als Schiffbauzentrum Finnlands. Unser Tipp für die kleine Stärkung ist die alte Markthalle. Hier gibt es nicht nur den „Kiss of Turku“, einen kleinen, auf der Zunge zergehenden Kuchen, sondern auch typisch deftige Speisen.

DIE ARCHIPELE

Mit dem alten Dampfschiff wird die Rundfahrt durch die Wasser-Insel-Welt der Archipele zu einem rustikal-nostalgischen Vergnügen. Die SS Ukkopekka stößt zum Start der Reise weiße Dampfwolken in den blauen Himmel und schippert gemächlich durch die Gewässer, sodass man sich allmählich in der Betrachtung der Landschaft verliert. Erster Zwischenstopp ist das Städtchen Naantali. Ein Landgang ist ein absolutes Muss, denn hier wurde der Mythos der bunten Holzhäuser nordischer Städte wohl erfunden. Zusammen mit den schmalen Gassen sieht es hier wie auf einer Kitschpostkarte aus. Im positiven Sinne. So positiv, dass zahlreiche Wellness-Angebote des anerkannten Kurortes zum Verweilen einladen.

Ein wenig ursprünglicher ist es dann in Herrankukkaro, einer Ortschaft direkt am Wasser und im Herzen der Archipel-Naturlandschaft. Übernachten kann man hier im individuell gestalteten „Omahaus“, einer Erdhügelhütte oder im Vogelbaumhaus. Wer sich auf dieses Naturerlebnis einlässt, wird auch den Sprung ins baltische Meer nicht scheuen, denn die riesige Kohlesauna bringt einen schnellstens wieder auf Temperatur und mit den Birkenzweigaufgüssen ins Gleichgewicht.

www.visitfinland.com

www.visitturku.fi

www.ukkupekka.fi

www.herrankukkaro.fi