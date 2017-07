Die Vielfalt von Mallorca entdecken

× Erweitern Public Domain Port de Sollér, Mallorca

Nach der großen CSD-Parade am 22. Juli in Berlin ist garantiert so mancher urlaubsreif. Aber wohin soll es gehen und wo trifft Mann auf viele tolerante, bunte Menschen? Als Hochburgen gelten der Playa del Ingles auf Gran Canaria wie auch die zahlreichen Clubs und Strände auf Ibiza. Wer nicht ins Party-Mekka der Schwulenszene reisen, sondern lieber einen entspannten Kurzurlaub verbringen möchte, macht mit einer Reise nach Mallorca alles richtig. Die Balearen-Insel gilt zwar als relativ konservativ, in den letzten Jahren öffnen sich die Inselbewohner jedoch immer mehr.

Mallorca bedeutet nicht automatisch Ballermann und Schlager: Um dieses negative Image abzulegen, belegt die Stadtverwaltung der Hauptstadt Palma den Alkoholkonsum auf offener Straße und an den Stränden seit einem Jahr mit Geldbußen bis zu 3000 Euro, zudem sind Schwule und Lesben seither auch ganz offiziell per Gesetz vor Anfeindungen geschützt.

× Erweitern Public Domain Playa Es Trenc, Mallorca

Karibik-Feeling auf den Balearen: Der Naturstrand Es Trenc

Auch die idyllische Natur soll so erhalten bleiben, wie sie ist. Seit kurzem ist beispielsweise der karibisch anmutende Strand Es Trenc Naturschutzgebiet, was auch die queere Szene auf der Baleareninsel freuen dürfte. Denn hier finden Urlauber nicht nur einen der schönsten Strände Europas vor, sondern auch eines der Gay-Paradiese der Insel: Wer sich alleine oder mit seinem Partner unter ein bunt gemischtes Publikum begeben will, entdeckt in der Mitte des Strandes schnell einen rosafarbenen Bungalow. Hier liegen viele Lesben und Schwule im puderzuckerweißen Sand und genießen die Sonne und den Blick auf das türkisfarbene Wasser. Wird es zu heiß, können sich Urlauber und Einheimische an der Bar "El Ultimo Paradiso" mit eiskalten Getränken erfrischen. Von Palma de Mallorca fahren regelmäßig Busse bis zum Strand, der 530er braucht bis zur Haltestelle Ses Corvetes/Es Trenc etwa zwei Stunden. Wer plant, mit dem Mietwagen anzureisen, sollte sich für ein kleines Auto entscheiden und früh losfahren: Die Straße bis zum Strand ist sehr eng und am Wochenende oft schon am Vormittag vollgeparkt.

× 1 von 5 Erweitern Public Domain Tram in Sollér, Mallorca × 2 von 5 Erweitern Public Domain Strand auf Mallorca × 3 von 5 Erweitern Public Domain Cap de Formentor, Mallorca × 4 von 5 Erweitern Public Domain Kathedrale von Mallorca × 5 von 5 Erweitern Public Domain Estate Raixa, Mallorca Prev Next

Steile Felsküsten, Drachenhöhlen, verträumte Bergdörfer: Der Norden und Westen

Mit dem Mietwagen oder dem Bus lässt sich von Palma de Mallorca aus die gesamte Insel gut erkunden. Östlich von Es Trenc liegt etwa das ehemalige Fischerdorf Colónia de Sant Jordi, wo bis heute aus den rosafarbenen Lagunen der Salzgärten das berühmte mallorquinische Salz gewonnen wird. Aber auch die anderen Regionen der Balearen-Insel sind einen Ausflug wert: Im Norden bietet sich eine Wanderung zum Leuchtturm am Cap de Formentor oder zu den Drachenhöhlen von Porto Christo an, weiter westlich transportiert der "rote Blitz", eine Eisenbahn, die mehrmals täglich von Palma startet, Touristen bis ins Bergdorf Sollér. Schon die Fahrt ist ein Erlebnis: Das altertümliche Städtchen ist eingebettet in ein fruchtbares Tal mit Olivenhainen, Mandel- und Zitrusbäumen, am Horizont ragt das majestätische Bergmassiv Serra de Tramuntana empor, das von der UNESCO 2011 als besonders schützenswertes Welterbe ausgezeichnet wurde. Während sich im Süden der Insel vor allem Sonnenanbeter und Wassernixen tummeln, verirren sich in die steinigen Buchten der Berge eher Wanderer und Ruhesuchende.

Anreise und Unterkunft

Auch von Sollér aus ist der Flughafen in Palma de Mallorca nur 30 bis 40 Minuten mit dem Auto entfernt. Für deutsche Urlauber beginnt die Anreise nach Mallorca meist mit der Anfahrt zum Berliner, Düsseldorfer, Kölner oder Dortmunder Flughafen – von allen vier Städten aus starten zahlreiche Flieger nach Palma. Von Deutschland aus einen günstigen Flug und ein Hotel nach seinen persönlichen Vorstellungen zu finden, ist letztlich auch durch die moderne Infrastruktur auf der Insel selbst und deren landschaftliche Vielfalt ein Leichtes.