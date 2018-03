CSD-Übersicht 2018: Diese Prides sollte man besser nicht verpassen!

× Erweitern Foto: Pride Toronto Toronto Pride

CSDs sind mehr als politische Demonstrationen im engeren Sinne. Stets sind sie auch ein Zeichen für die Existenz der schwul-lesbischen Community und für deren innere Vielfalt. Nicht zuletzt feiern sie das Leben – und sind daher perfekte Reiseanlässe!

HAMBURG: Die Hansestadt feiert HafenGAYburtstag

Im Mai 2018 feiert Hamburg wie jedes Jahr den Geburtstag seines Hafens, der vor 829 Jahren das erste Mal urkundlich erwähnt wurde. Die schwul-lesbische Community der Hansestadt lässt sich diese Partygelegenheit natürlich nicht entgehen, kapert das Event und lädt zum HafenGAYburtstag. Der ist seit 2014 fester Bestandteil des Hafengeburtstags. Damit die Schwulen und Lesben unter den rund eine Million Besuchern nicht untergehen, organisieren die Veranstalter ein eigenes Areal neben der Fischauktionshalle, mit tollem Blick auf die Elbe, die Schiffsparaden und das Geburtstagsfeuerwerk. Für Unterhaltung sorgen DJs aus der Community, Show-Acts und Auftritte von Musikern. Ein Höhepunkt: Der ESC aus Lissabon wird am Samstagabend live übertragen. Am Sonntag bietet sich zudem die Gelegenheit, mit der Harbour Pride Cruise an einer exklusiven Begleitfahrt zur Auslaufparade teilzunehmen. Harbour Pride, 10. bis 13. Mai 2018, www.harbour-pride.de

BERLIN: Die Partymetropole feiert die Pride-Woche mit Stadtfest und CSD

Der Berliner CSD feiert in diesem Jahr runden Geburtstag. Vor vierzig Jahren, am 30. Juni 1978, zogen zum ersten Mal ein paar wenige hundert Lesben, Schwule und deren Freunde durch die Straßen Westberlins. Heute dagegen ist der Berliner CSD längst ein Massenereignis mit mehr als einer halben Million Teilnehmer. Unter dem diesjährigen Motto „Mein Körper – meine Identität – mein Leben“ führt die Demonstration vom Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor, wo auch die Abschlussveranstaltung stattfindet. Bereits eine Woche zuvor feiert der Regenbogenkiez am Nollendorfplatz sein traditionelles Stadtfest und läutet damit die Berliner Pride-Woche ein. Mit zahlreichen Ständen informieren queere Vereine über ihre Arbeit, auf Bühnen wird für Unterhaltung gesorgt, vor allem aber ist das Stadtfest Berlins beste und beliebteste Möglichkeit zum Sehen und gesehen werden. Stadtfest Berlin, 21. und 22. Juli 2018, www.stadtfest.berlin und CSD Berlin, 28. Juli 2018, www.csd-berlin.de

AMSTERDAM: Stolz auf allen Kanälen

Für viele ist der Pride Amsterdam der schönste CSD der Welt. Tatsächlich ist die Stimmung einmalig, wenn bunt geschmückte Boote über die Grachten fahren und die Botschaft von Liebe, Akzeptanz und Gleichberechtigung verbreiten. Getanzt und gelacht wird natürlich nicht nur auf den Booten, sondern auch an den Ufern, an denen hunderttausende Schaulustige, oft fantasievoll verkleidet, ihre eigene Party steigen lassen. Wer einen guten Platz ergattern will, sollte allerdings früh da sein, oder – noch besser – einen guten Freund in Amsterdam haben, dessen Boot zufälligerweise in der richtigen Gracht liegt. Auch in den Tagen zuvor leuchtet die Stadt dank zahlreicher queerer Events bereits in Regenbogenfarben. Zum Abschluss wird auf Amsterdams großem Platz, dem Dam, gefeiert. Pride Amsterdam, 28. Juli bis 5. August 2018, www.pride.amsterdam

BRÜSSEL: Politik und Party im Gleichgewicht

Dass der in Brüssel gefeierte Belgian Pride Politik und Party aufs Beste verbindet, war schon länger bekannt. Tagsüber zieht der farbenfrohe Demonstrationszug durch die Straßen der belgischen und gleichzeitig europäischen Hauptstadt, abends wird in den Kneipen des kleinen Homo-Viertels rund um die Rue du Marché au Charbon bei belgischem Bier gequatscht. Für Partyhungrige lohnt ein Besuch in Brüssel in diesem Jahr ganz besonders, denn auch die Circuit-Party La Demence verlegt ihr größtes Event vom Herbst in den Mai. Am Freitag und am Sonntag steigen die Opening- bzw. Closing-Partys im Fuse Club, während die riesige Hauptparty am Samstag das Palais 12 im Brüsseler Messezentrum in Beschlag nehmen wird. Über ein Dutzend DJs, darunter Pagano, Chris Bekker und Ben Manson, sorgen garantiert für beste Circuit-Stimmung. Belgian Pride, 18. bis 20. Mai 2018, www.pride.be und La Demence, 18. bis 20. Mai 2018, www.lademence.com

TEL AVIV: Pride unter blauem Himmel

Wenn die Pride-Parade eine Riesenparty unter blauem Himmel ist, wenn diese Party dann am Strand nicht etwa endet, sondern noch eine Schippe drauflegt, wenn das ganze Pride-Wochenende eine einzigartige Feier des Hedonismus ist – dann sprechen wir vom Tel Aviv Pride. Israels liberalste Stadt demonstriert auch in diesem Jahr wieder am Pride-Wochenende für Lebensfreude und Offenheit. Tel Aviv Pride, 8. Juni 2018, www.gaytelavivguide.com

TORONTO: Kanadas größte Stadt feiert die Vielfalt

In kaum einer Stadt der Welt wird die Vielfalt so demonstrativ gelebt wie in Toronto. Das Nebeneinander von Kulturen und Lebensstilen beruht dabei auf einer Mischung aus gegenseitiger Toleranz und Wohlwollen. Die queere Community ist dabei keine Ausnahme und wird von der ganzen Stadtgemeinschaft anlässlich des Pride gefeiert. Drum herum steigen noch zahlreiche andere, mit dem Pride lose verbundene schwul-lesbische Events, etwa das wunderschöne Outdoor-Festival Green Space oder Torontos große Circuit-Party Prism. Pride Toronto, 22. bis 23. Juni 2018, www.pridetoronto.com

MIAMI BEACH: Feuerwerk zum zehnten Pride-Jubiläum

Miami ist schon seit Jahrzehnten eines der beliebtesten Ziele für schwule Reisende – und zugleich Heimat einer großen queeren Community. Um so überraschender, dass der Miami Beach Gay Pride in diesem Jahr erst seinen zehnten Geburtstag feiert. Doch die extravagante Sause hat eine rasante Entwicklung hinter sich: Kamen 2009 nur rund 15.000 Besucher, lockte das Event im vergangenen Jahr bereits mehr als 135.000 Gäste an, viele davon Urlauber aus aller Welt. Die Pride-Woche beginnt in diesem Jahr am 2. April, wenn die Regenbogenflagge vor dem Rathaus gehisst wird. Zur Erinnerung an die Opfer des Massakers im Nachtclub Pulse in Orlando vor zwei Jahren werden am selben Abend Gebäude im ganzen Miami-Dade County in Regenbogenfarben angestrahlt. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die Parade, die am 8. April über den weltberühmten Ocean Drive zieht. Ein Feuerwerk schließt den Jubiläumspride ab. Miami Beach Gay Pride, 2. bis 8. April 2018, www.miamibeachgaypride.com

INFO: Noch mehr Prides in der Spartacus App!

