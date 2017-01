Entspannter fliegen

× Erweitern Foto: Condor Condor

Seit ihrem Erstflug 1956 hat sich Condor zu einer der beliebtesten deutschen Ferienfluggesellschaften entwickelt. Als Spezialist für Direktflüge zu internationalen Urlaubsorten verfügt das Streckennetz über rund 40 Langstreckenziele weltweit. Diesen Winter hat Condor das Flugangebot von München nahezu verdoppelt. Neben Zielen wie die Malediven werden jetzt auch Barbados, Havanna, Santo Domingo sowie Costa Rica neu angeflogen. Auch bei Zielen in Nordamerika ist die Fluglinie bestens aufgestellt. Insgesamt 16 Ziele in Nordamerika werden im Sommer 2017 bedient – darunter Städte wie Austin, New Orleans, San Diego, Pittsburg, Las Vegas, Seattle, Calgary, Toronto und Vancouver.

Jede Menge Extras

Komfort wird im Einklang mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis groß geschrieben: 2014 wurden alle Flugzeuge des Typs Boeing 767 rundum erneuert: Die Kabine erstrahlt nun in einem hellen und freundlichen Design und der sogenannte „Living Space“, also der wahrgenommene Freiraum, wurde durch neue, ergonomische Sitze vergrößert. Besonders ist dies in der Premium Class spürbar. Im Vergleich zur Economy Class ist der Sitzabstand rund 15 Zentimeter größer und die Sitze haben zu dem eine stärkere Neigung der Rückenlehne. Fußstützen sowie seiten- und höhenverstellbare Kopfstützen vergrößern zusätzlich den Komfort. Für weitere Annehmlichkeiten während eines langen Fluges sorgen das kostenlose Unterhaltungsprogramm auf dem im Sitz integrierten Monitor, eine Auswahl verschiedener Zeitschriften sowie ein Premium Menü samt großer kostenfreier Getränkeauswahl. Zu den weiteren Extras gehören erhöhte Handgepäck- und Freigepäckmenge, eine kostenfreie Sitzplatzwahl sowie ein separater Check-in an allen deutschen und vielen Flughäfen weltweit.

www.condor.com