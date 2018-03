Sommer der Liebe

× Erweitern Foto: Enjoy Illinois/Adam Alexander Chicago

Chicagos vielfältige LGBTIQ*-Szene spiegelt sich nicht nur im Szeneviertel Boystown, sondern auch in zahlreichen Großveranstaltungen wider – von der Wahl des International Mr. Leather im Mai über das Pride Festival Ende Juni bis zu den in Europa kaum bekannten Market Days im August.

International Mr. Leather

Chicagos erstes schwules Großereignis des Jahres findet alljährlich am letzten Wochenende im Mai statt: Die Wahl des International Mr. Leather ist eines der bekanntesten und traditionsreichsten Events für die Leder- und Fetischszene. Wer sich mit dieser Szene verbunden fühlt und etwas auf sich hält, sollte mindestens einmal im Leben den Weg nach Chicago finden. Dieses Jahr wäre die perfekte Gelegenheit dazu, denn 2018 feiert IML sein 40. Jubiläum. Erwartet werden Tausende von Besuchern aus aller Welt, auch die Gewinner zahlreicher nationaler Mr. Leather- und weiterer Fetisch-Titel. Mit Werner Hall, Vorstandsmitglied beim Münchner Löwen Club e. V. und Bavarian Mr. Leather 2016, ist in diesem Jahr auch ein Deutscher in der Jury vertreten. Vom 24. bis 28. Mai gehören neben Partys und Vorstellungsrunden der Titelanwärter auch Diskussionen, ein Gottesdienst und ein riesiger Leder- und Fetischmarkt zum Programm. Dreh- und Angelpunkt ist das gastgebende Congress Plaza Hotel in Downtown Chicago, in dem bis auf die Sieges- und Abschlussparty sämtliche Veranstaltungen stattfinden. www.imrl.com

× Erweitern Foto: IMRL.com Chicago

Chicago Pride Festival & Parade

Ähnlich wie in Berlin besteht das Chicago Pride Festival aus einem zweitägigen Straßenfest und einer Parade am Wochenende darauf. Seit seinen Anfängen im Jahr 1972 hat sich der Chicago Pride zu einem der größten und bekanntesten seiner Art in den USA entwickelt. Etwa 750.000 Zuschauer lockt die Parade am letzten Sonntag im Juni an die Straßenränder, um den Teilnehmern zuzujubeln. Das Straßenfest auf der in Boystown gelegenen Halsted Street findet in diesem Jahr am 16. und 17. Juni statt. Während tagsüber tausende Besucher zwischen Musikbühnen sowie Info-, Verkaufs- und Gastroständen hin und her laufen, steigen am Abend in den Bars und Clubs etliche Partys. Zwischen den beiden Wochenenden bleibt dann genügend Zeit, die Stadt oder den Staat Illinois zum Beispiel auf der berühmten Route 66 zu erkunden. www.chicagopride.gopride.com

× Erweitern Foto: Enjoy Illinois/Jason Lindsey Chicago

Northalsted Market Days

Mit dem Hochsommer kündigt sich ein weiterer Höhepunkt in Chicagos Szenekalender an: Ein in der amerikanischen LGBTIQ*-Community fast noch bekannterer Event als der Chicago Pride sind die Northalsted Market Days, die sich selbst als größtes Open-Air-Straßenfest des Mittleren Westens bezeichnen. Über 200.000 Menschen besuchen das zweitägige Festival, das sich über sechs Straßenblocks entlang der Halsted Street in Boystown erstreckt. Im Mittelpunkt stehen insgesamt fünf Bühnen mit Livemusik, DJs und Shows – dementsprechend wird viel gefeiert und getanzt. Drumherum sorgen Bars und Stände für weitere Abwechslung. Bei sommerlichen Temperaturen feiern hier Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transgender und Heterosexuelle gemeinsam bis in den späten Abend und es kommt ein Gemeinschaftsgefühl auf, das man hierzulande nur allzu oft vermisst. Der Termin für 2018 ist der 11. und 12. August. www.northalsted.com/marketdays

