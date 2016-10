Bunter Spaziergang

× Erweitern Foto: Adelaide City Council Adelaide Rainbow Walk Entwurf des neuen Rainbow Walks in Adelaide

Kurz vor der Pride Parade am 22. Oktober und zu Beginn des queeren Feast Festival ist die südaustralische Metropole Adelaide um eine Attraktion reicher. Mit der Einweihung des am Light Square gelegenen „Rainbow Walk“ feiert die Stadt ihre LGBTIQ+ Community und deren Geschichte. Auf dem knapp einhundert Meter langen, in den Farben des Regenbogens gestalteten Weg sind die Meilensteine der LGBT-Bewegung mit Jahreszahlen vermerkt.

Gemeinsam mit Adelaides Bürgermeister Martin Haase und Kylie Minogues jüngerer Schwester Dannii Minogue eröffnete der ehemalige Senator und Stadtrat Robert Simms sein Herzensprojekt. Gegenüber der Radiostation 891 ABC Adelaide betonte er die positive Ausstrahlung des Projekts: „Wir haben hier in Südaustralien eine stolze Geschichte zu erzählen – wir waren der erste Staat im Land, der Homosexualität entkriminalisierte.“

Trotz der erzielten Fortschritte habe der Weg noch Platz für weitere Errungenschaften. „Das Projekt ist eine Erinnerung daran, wie weit wir in Hinblick auf Gesetzesreformen für die australische LGBT Community gekommen sind, es erinnert aber auch daran, dass dieser Regenbogen nicht zu Ende ist und wir noch Arbeit vor uns haben“, so Simms.

In Australien herrscht gerade Streit um die Zulassung einer Volksabstimmung zum Thema Homoehe. Zwar hat das von Premierminister Malcolm Turnbell dafür notwendige, ins Parlament eingebrachte Gesetz die erste Hürde genommen; allerdings wird erwartet, dass der Senat mit einer Mehrheit die Zulassung einer Volksabstimmung verhindern wird.