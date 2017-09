× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Benidorm Pride

Abschluss der Pride-Saison in Europa: Am Wochenende feierte die an der Costa Blanca gelegene Urlaubshochburg Benidorm ihren CSD. Wir haben die schönsten Fotos:

Alle Infos zu Benidorm gibt es unter www.visitbenidorm.es