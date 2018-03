Sexy wohnen in Madrid

× Erweitern Foto: Axel Hotels Axel Hotel Madrid

Es ist das neueste Haus der sich selbst als „heterofriendly“ bezeichnenden Axel Hotels. Seit seiner Eröffnung 2017 ist das Axel Hotel Madrid der trendigste Hot Spot Madrids. Zentral in der Nähe des Bahnhofs Atocha und im berühmten Viertel Barrio de las Letras gelegen, ist das Axel Hotel umgeben von guter Gastronomie und exzellenten Shopping-Möglichkeiten. Das Haus verfügt über insgesamt 88 Zimmer, darunter drei Suiten. Neben einem Fitnessraum, Solarium und Hamam gehört der auf einer Dachsterrasse gelegene Pool samt Skybar zu den besonderen Highlights des Hotels. Das Design der Zimmer und des Restaurants orientieren an den Stil der 1980er Jahre. Zur Ausstattung gehören neben Klimaanlage, TV und Minibar auch kostenloses W-LAN.

Sky Bar

Die spektakuläre Dachterrasse des Axel Hotels Madrid wurde so konzipiert, dass man diese sowohl tagsüber als auch nachts nutzen kann. Die Sky Bar ist zugleich ein beliebter Treffpunkt, an dem man seine Drinks mitten im Herzen Madrids mit interessanten Leuten und bei cooler Musik genießen kann.

Las Chicas, Los Chicos y Los Maniquís

Der Geist der madrilenischen Szene inspirierte eine kulturelle Bewegung, die nach Freiheit und Identitätswechsel hungert. Derselbe kreative Appetit ist die Hauptinspiration hinter dem Restaurant „Las Chicas, Los Chicos y Los Maniquís“, wo Design und Kochstil der Nostalgie und dem Widerstand gegen Veränderungen trotzen. Schließlich, so schrieb bereits Rimbaud, „muss man absolut modern sein". Das Axel Hotel Madrid erwartet seine Gäste in diesem einzigartigen Raum, wo diese mutige Interpretationen von Gerichten und Getränken, außergewöhnliche Produkte und anregende Präsentationen erleben können, für die die spanischen Grup Iglesias und das Axel Hotel Madrid verantwortlich zeichnen.

Axel Wellness

Axel Wellness ist ein Ort, der für das Wohlbefinden und die Entspannung des Gäste geschaffen wurde. Im Fitnessraum können sich die Gäste mit Trainingsgeräten der neuesten Generation fit halten und nach dem Workout in der Sauna ordentlich schwitzen. Am Ende kann man mit seiner Lieblingstherapie in einer Massagekabine entspannen, bevor man das Nachtleben Madrids erkundet.

Axel Hotel Madrid, Calle de Atocha, 49, 28012 Madrid, Spanien

