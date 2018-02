Axel Hotel eröffnet in Miami Beach

× Erweitern Foto: Axel Hotels Axel Hotel

Expansion in die USA: Die spanische Axel Group, bekannt für ihren Slogan „heterofriendly“, plant ein neues Haus in Miami Beach.

Schon im Sommer 2018 soll das neue AxelBeach Miami an der zentral gelegenen Collins Avenue eröffnen. Mit 4 Sternen und 159 Zimmer übernimmt die Hotelgruppe ein Art Decó Gebäude aus den 1940er Jahren, von dem aus man in wenigen Minuten den Strand erreicht.

Mit Hotels in Barcelona, Madrid, Berlin, Ibiza und auf Gran Canaria sind die Axel Hotels die einzige schwule Hotelkette weltweit. Allein im letzten Jahr wurden drei neue Hotels in Madrid, Berlin (TWO by Axel) und Ibiza eröffnet. Dank dieser Eröffnungen stieg der Umsatz der Kette um 49% auf 24 Millionen Euro, so Albert Olivé, Generaldirektor der Axel Hotels.

In dem kommenden Jahren plant die Hotelgruppe Dank finanzstarker Investoren neue Häuser in Venedig, Mailand, Istanbul, New York sowie auf Kuba.

www.axelhotels.com