Athen

Es wäre vermessen zu behaupten, man könne Athen heute besuchen, ohne an die Griechenland-Krise zu denken. Ein Grund mehr, sich ein neues oder erstes Bild von der Stadt zu machen, die als Wiege der Demokratie gilt und der erste Austragungsort olympischer Spiele war. Berühmt für seine Akropolis bieten Tagesausflüge zusätzlich die Möglichkeit, das Orakel von Delphi oder den Poseidon Tempel zu besuchen. Eines der schönsten Viertel, und gleichzeitig ein schwuler Hotspot, ist Makrygianni direkt unterhalb der Akropolis. Dies ist eine der wenigen Gegenden der Stadt, wo man durch hübsche Gassen flanieren kann. Mittlerweile ist das zweite Homo-Zentrum Gazi (auch GAYzi genannt) wichtiger geworden und hat sich in den letzten Jahren auch zu einem Künstlerviertel entwickelt. Ähnlich wie in anderen Ländern zieht es junge Schwule vom eher konservativen Land in die Hauptstadt. Unter der neuen linken Regierung wurde Ende 2015 eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft ermöglicht. Eine der beliebtesten Unterkünfte in Athen für schwule Reisende ist das Fresh Hotel Athens, das sich in Fußnähe des Gazi-Viertels befindet und keine 10 Minuten von der FLEX Sauna entfernt liegt, die eine der ältesten Institutionen der Stadt ist. Bären treffen sich abends in der BIG Bar, die ebenso in der Peripherie Gazis liegt. DIE Partylocation aber ist der Sodade2 Nightclub, der bis auf Sonntag die ganze Woche über geöffnet hat.

Athen ist übrigens Startpunkt der mCruise, der ersten deutschsprachigen Gay Cruise. Alle Infos und das Buchungssystem findest du hier: www.mcruise.de