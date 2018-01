Coole Nächte in Amsterdam

Gleich zwei durchgestylte Gebäuden nutzt in Amsterdam die coole Hotelkette „W“. Wer hier eincheckt, will die Nacht zum Tag machen. Das Hotel stellt sich drauf ein – unter dem augenzwinkernden Motto „Detox – Retox – Repeat“.

In Amsterdam zählt es zu den einfacheren Übungen, die Nacht durchzufeiern. Neben den schwulen Bars in der Reguliersdwarsstraat locken regelmäßig große Events wie die Gay-Partys Funhouse und Rapido, die Gäste aus ganz Europa anziehen. Der Pride in Amsterdam, der auf und an den Kanälen gefeiert wird, ist für viele ohnehin der schönste der Welt. Diese Qualitäten der niederländischen Metropole kennt auch das das stylische Luxushotel W Amsterdam, das mit einem eigenen Boot am Pride teilnimmt. Unter dem zum Motto erkorenen Dreiklang von „Detox – Retox – Repeat“ spricht es gezielt auch schwule Gäste an.

Die Verbindung von Detox und Retox steht aber nicht nur für das liberale Amsterdam, sondern auch für das Hotel selbst, das in zwei sich ergänzenden historischen Gebäuden mitten in der Altstadt untergekommen ist: dem ehemaligen Telegrafenamt und der KAS-Bank, direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Während das Telegrafenamt nun unter dem Namen „Exchange“ firmiert, wird das Bankgebäude einfach als „Bank“ bezeichnet.

Ganz auf Austausch eingerichtet ist das „Exchange“. Hier befindet sich im obersten Stockwerk die Lounge, in der die Gäste empfangen werden und gleich einen Rundum-Blick über die Stadt werfen können. Wer mag, kann zudem auf dem Wet Deck sehen und gesehen werden. Amsterdams erster Rooftop-Pool verspricht im Sommer willkommene Abkühlung und ist im Winter glücklicherweise beheizt. Dank Kunstausstellungen und Modeschauen gilt das Exchange-Gebäude als einer der kreativen Treffpunkte der Stadt. Das Design nimmt mit kühnen Linien und großzügigen Flächen die Funktion des Telegrafenamtes auf, das einst die Bürger Amsterdams mit dem Rest der Welt verband.

Wer genug vom Trubel hat, kann im Bank-Building abschalten. Vom Fitnesszentrum schaut man beim Trainieren auf die vor den Fenstern fließende Singelgracht. In zwei ehemaligen Tresoren der Bank ist zudem der Away Spa untergebracht, der in schickem Schwarz mit goldenen Design-Elementen die Geschichte des Gebäudes aufnimmt. Mit sieben Spa-Räumen, Sauna und Dampfbad sowie Pool und Ruhezone richtet er sich an Einheimische wie Hotelgäste gleichermaßen. Auch die Zimmer im Bank-Building greifen das Bank-Thema auf und kühlen die Getränke beispielsweise in einer Mini-Bar, die an einen Mini-Tresor erinnert.

Noch mehr Genüsse versprechen die drei Restaurants des W. Im zeitgenössischen The Duchess, dem Steakhaus Mr. Porter und im modernen Burger-Restaurant The Butcher bleiben auch kulinarisch kaum Wünsche offen.

W Amsterdam, Spuistraat 175, 1012 Amsterdam, Niederlande

www.wamsterdam.com