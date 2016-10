× Erweitern Foto: airbnb.com airbnb

Die Buchungsplattform Airbnb fordert von ihren Nutzern ein deutliches Bekenntnis gegen Diskriminierung. In einer Mail an seine Mitglieder klärt das in San Francisco beheimatete Unternehmen seine Mitglieder über das neue Airbnb-Community-Bekenntnis auf.

Ab dem 1. November werden alle Mitglieder beim Einloggen oder Öffnen der Website aufgefordert, das Bekenntnis gegen Diskriminierung zu akzeptieren. Darin erklärt sich jedes Mitglied bereit, andere "respektvoll, vorurteilsfrei und unvoreingenommen" zu behandeln – und zwar "unabhängig von Rasse, Religion, Herkunft, Volkszugehörigkeit, einer Behinderung, Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung oder Alter".

Jeder, der dem neuen Antidiskriminierungsbekenntnis nicht zustimmt, kann bei Airbnb weder als Gastgeber fungieren noch Buchungen tätigen und hat die Möglichkeit, sein Profil zu löschen.

Airbnb reagiert damit auf die Diskussion um vorhandene Diskriminierung im Auswahlprozess für Bewerber um eine Zimmer. Ein 2015 von Wissenschaftlern der Harvard Business School erstelltes Arbeitspapier hatte nach Untersuchungen eine weit verbreitete Diskriminierungspraxis unter Airbnb-Gastgebern dokumentiert. So hatten etwa Gäste mit afro-amerikanischen Namen eine um 16 Prozent geringere Chance akzeptiert zu werden als solche mit europäisch-amerikanischen Namen.

Bereits seit Oktober hat Airbnb das Projekt „Open Doors“ eingeführt. Gästen, die sich diskriminiert fühlen und sich direkt an das Unternehmen wenden, wird Hilfe in Form von einer Umbuchung versprochen. Mit Kampagnen wie #hostwithpride und Präsenz auf zahlreichen Gay Prides richtet sich Airbnb seit längerem auch gezielt an die LGBT Community. Das 2008 gegründete Unternehmen hat laut eigenen Angaben derzeit über 2 Millionen Inserate in 191 Ländern im Angebot.