Air France KLM: Mehr Wifi auf der Langstrecke

× Erweitern Foto: Air France KLM Air France KLM

Während heute bereits Wifi auf den acht Dreamlinern (B787) von KLM verfügbar ist, wird der Internet-Zugang an Bord der Langstreckenmaschinen von Air France KLM ab 2017 deutlich erweitert.

Ab Ende 2017 werden 68 Boeing B777 und 15 Airbus A330 von Air France sowie 29 Boeing B777 und zwölf Airbus A330 von KLM mit Wifi an Bord ausgestattet. Die Passagiere können dann während ihres Fluges mit Familie, Freunden und Geschäftspartnern über ihr Smartphone, Laptop oder Tablet weltweit in Kontakt bleiben. Air France KLM hat außerdem ein Extra-Portal entwickelt, das wichtige Informationen zum Flug sowie zusätzliche Unterhaltungsprogramme anbietet. Die Fluggesellschaft hat hierfür eine Partnerschaftsvereinbarung mit Gogo, dem Marktführer für Wifi-Verbindungen und Unterhaltung in der Airline-Branche getroffen, um ihren Kunden Wifi an Bord der Langstreckenflotte anzubieten.

Der erste mit Wifi ausgestattete Dreamliner von Air France wird bereits ab 9. Januar 2017 eingesetzt.

www.airfrance.de, www.klm.de