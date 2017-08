Zur Oper an den Strand

× Erweitern Foto: Griffith Opera On The Beach Aida Oper Australien

Queensland-Urlauber können sich mit „Aida on the Beach“ auf einen musikalischen Leckerbissen direkt am Strand freuen. Vom 21. bis 30. September wird am Coolangatta Beach im Süden der Gold Coast Giuseppe Verdis berühmte Oper aufgeführt. An einem der schönsten Strandabschnitte Australiens präsentiert die „Opera Australia“ zum zweiten Mal nach 2014 eine eigens kreierte Open Air-Version. Ein großes Live-Orchester sowie aufwendiges Licht- und Sound-Design mit viel Pyrotechnik sorgen für eine Inszenierung der besonderen Art. Tickets für die Strand-Vorstellung, die jeweils 18.30 Uhr beginnt, gibt es ab 23 Euro. Zuschauer können entweder auf festen Stühlen sitzen, sich ihren eigenen Klappstuhl mitbringen oder auf einem Strandtuch Platz nehmen.

Von Sydney nach Queensland

Sitz der „Opera Australia“ ist das Sydney Opera House. Intendant Lyndon Terracini freut sich nach dem großen Erfolg von Mozarts „Zauberflöte“ vor drei Jahren auf eine Rückkehr an die Gold Coast und verspricht: „Verdis Meisterwerk am Strand zu erleben, wird großartig. Es ist eine komplett neue Produktion mit den besten australischen Künstlern und einem riesigen Chor – und alles auf Italienisch.“

„Aida“ ist die Geschichte der verbotenen Liebe zwischen dem ägyptischen Feldherrn Radamès und der schönen äthiopischen Prinzessin Aida. Auch Pharaonentochter Amneris hat es auf den attraktiven Heerführer abgesehen und lässt nichts unversucht, um Radamès für sich zu gewinnen. Alle drei finden sich in einem tödlichen Strudel aus politischem Kalkül, Eifersucht und Intrigen wieder. Als die äthiopische Streitmacht unter der Führung von Aidas Vater Ägypten angreift, stürzt Aida in einen tiefen Zwiespalt zwischen den Forderungen ihres Herzens und den Verpflichtungen gegenüber ihres Heimatlandes.

