ABSOLUT MIDSOMMAR

Nicht lang zögern, austrinken – sonst steht man womöglich gleich ganz ohne Schnaps da. So heißt es in einem schwedischen Volkslied zum Mittsommerfest, oder wie die Schweden sagen: Midsommar. Das Fest zur Sommersonnenwende geht auf eine jahrhundertealte Tradition zurück und wird in Schweden immer am Samstag zwischen dem 20. und 26. Juni gefeiert. Erstmals lädt der schwedische Spirituosenhersteller und Markenikone ABSOLUT Vodka 2017 zum Midsommar Weekender rund um die kürzeste Nacht des Jahres ein.

Tatsächlich sieht man die Sonne in der Midsommar-Nacht nur kurz am Horizont verschwinden, bevor sie gleich darauf wieder auftaucht. Das Highlight eines jeden Midsommar-Wochenendes findet allerdings schon viele Stunden früher statt. An einer langen Tafel nehmen Familie, Freunde und zukünftige Freunde gemeinsam das Mittagessen ein. Essen, trinken, draußen sein – und ab und an mit einem Kurzen anstoßen: Das sind vier von insgesamt zehn Midsommar-Rules, die ABSOLUT beschreibt und damit das Fest zur Sommersonnenwende auch nach Deutschland bringt. Ein Blumenkranz auf dem Kopf darf natürlich nicht fehlen. Und wenn wir schon alle zusammen sind, dann lasst uns doch ein paar Spiele veranstalten. Die Schweden nehmen sich selbst nicht so ernst, und so zählen an diesem Wochenende auch Eierlaufen und Seilziehen zu den olympischen Disziplinen. Preis für den Sieger: die Ehre und das beherzte Lachen seiner Freunde.

Im südschwedischen Ovesholms Slott, in der Nähe von Åhus, findet das Midsommar Weekender in diesem Jahr das erste Mal statt. Die Besucher wohnen in bereits aufgebauten Luxuszelten. Warmwasser und Sanitäranlagen sind vorhanden.

Mate begleitet das Festival ab dem 20. Juni auf seinen Social-Media-Kanälen. Gemeinsam mit unseren Influencern Matthias und Alex machen wir uns auf einen Road Trip von Berlin über Hamburg, Kopenhagen und Malmö nach Ovesholms Slott.

