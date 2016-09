Pink Narcissus

Anlässlich des 45-jährigen Jubiläums des Cinema Quadrat Mannheim zeigt das Kino den ultra-schwulen Camp-Klassiker „Pink Narcissus“ von James Bigod aus dem Jahr 1971.

Mit Recht wurde der Film vom New Yorker Museum of Modern Art als Meisterwerk des „kitsch glitz“ gewürdigt: In schrillen Farben und opulent-poetischen Bildern folgt die Super-8-Kamera dem Hautdarsteller Pan – dargestellt vom attraktiven Model Bobby Kendall, der sich seinen mehr als homoerotischen Tagträumen hingibt und mal als Matador in der Arena zusticht, oder als Römischer Sklave oder im Harem einem Scheich zu Diensten steht.

Der Film wird von Musikern des Hermann Art Kollektivs live begleitet, der Eintritt ist frei!

17.9., Cinema Quadrat, Collinistr. 1, Mannheim, 20 Uhr, www.cinema-quadrat.de