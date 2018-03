Ostereier im Klatsch

Ob sich das Team um Stoffel und Dolo anlässlich des langen Osterwochenendes als lustige Hasen verkleidet, wissen wir nicht; was wir aber wissen: Es wird ein Oster-Special geben, das von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag täglich bereits um 16 Uhr mit dem Kaffeeklatsch beginnt und gegen 21 Uhr ins abendliche Special übergeht. Eine gute Gelegenheit, um unter anderem den Frühling zu planen: Am 10.5. findet die nächste Klatsch-Bustour zur Stuttgarter Gaydelight-Festzeltsause auf dem Cannstatter Wasen statt; der Vorverkauf hat bereits begonnen, und erfahrungsgemäß ist der beliebte Ausflug schnell ausgebucht – also ranhalten! Spaß gibt’s außerdem donnerstags ab 18 Uhr (also auch am Gründonnerstag), denn neu ist Dolos Selfi Thursday: Unter dem Hashtag #DolosSelfiThursday kann man Fotos posten und bekommt dafür jeweils einen Shot auf’s Haus. Runde Sache!

29.3. – 2.4., Café Klatsch, Hebelstr. 3, Mannheim, www.facebook.com/CafeKlatschMA/