Voted für den Münchner Mr Gay Germany

× Erweitern privat Pascal Nissing Pascal ist Kandidat zur Wahl des Mr Gay Germany 2016

"Ich möchte etwas verändern und bin der richtige Typ dafür!"

Zur Person: Pascal ist 21 Jahre alt, von Beruf Werbedienstleister und verbringt seine Freizeit am liebsten mit Freunden.

Pascal, warum bewirbst du dich für diesen Titel?

Weil ich das Konzept aus inhaltlichen Themen, schriftlichem Test, Interview plus Optik gut finde und es nicht nur ums Aussehen geht. Davon abgesehen, habe ich bei Tony (dem Sieger von 2015) gesehen, was er für die Hörgeschädigten-Community erreicht hat. Auch ich möchte etwas verändern und denke, dass ich der richtige Typ dafür bin!

Bist du in der LGBTI-Community engagiert?

Seit 2 1/2 Jahren bin ich aktiv als Gruppenleiter im diversity. Speziell leite ich die Gruppe der "youngsters", die jungen Schwulen bis 19, versuche mit einem Kumpel die HIV-Positiven Gruppe "PlusPOL" neu aufzubauen und bin nun auch einer Vorstände des gesamten Vereins, was mir einerseits die Wertschätzung anderer beweist und andererseits das Zutrauen in mir selbst stärkt, dass ich noch mehr erreichen kann. Davon abgesehen versuche ich mich noch mehr über (aktuelle) LGBT* Themen und Historie zu informieren und war schon immer jemand, der gerne Verantwortung übernommen hat - die war allerdings noch nie so groß war wie bei der Mr. Gay Germany Wahl.

Gibt es Projekte, auf die du mit deinem Engagement hinweisen und sie mit deiner Wahl unterstützen möchtest?

Mehrere: "Enough is Enough - Open your mouth", "Ich weiß was ich tu!" (Deutsche AIDS Hilfe), "RainbowRefugees Munich"

und natürlich das diversity Jugendzentrum - eine Einrichtung, die es öfter in Deutschland geben sollte.

Warum liegt dir Engagement so am Herzen?

Ich habe selbst sehr lange mit meinem Outing gekämpft und möchte, dass andere das nicht erleben müssen, dass sie früh genug Unterstützung bekommen können und Leute in ihrem Alter kennen lernen, mit denen sie sich austauschen können. Ich habe selbst gesehen wie sich Menschen in nur kurzer Zeit nach befreienden Outings zu positiven, glücklichen, entlasteten Jugendlichen entwickeln. Bei mir habe ich so etwas vermisst und möchte dafür sorgen, dass auch andere queere Liebende sich dafür einsetzen, dass es solche Anlaufstellen gibt. Außerdem denke ich, dass die Community nur viel erreichen kann, wenn auch alle mitmachen und sich zeigen!

Was ist dein Ziel für die Wahl?

Natürlich zu gewinnen, die Krone nach München zu holen und dann als würdiger Vertreter der Community aufzutreten und etwas zu verändern. Ich gehe nicht davon aus, dass ich die ganze Welt verbessere, aber auch wenn ich nur einige Dutzend Leute inspirieren oder deren Leben verändern kann, habe ich etwas verändert und die Wahl hat sich gelohnt.

Und wenn es mit dem Titel nicht klappt…?

Wenn es nicht klappt, werde ich mich trotzdem weiterhin engagieren, damit sich niemand mehr verstecken oder Angst haben muss.

Das Bewerbungsvideo von Pascal: https://m.youtube.com/watch?v=AnNReg691C0

Eure Stimme könnt ihr auf der Website www.mrgaygermany.de abgeben.

Wir drücken Pascal die Daumen!