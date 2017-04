Seit Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur von Martin Schulz erlebt die SPD ein Umfragehoch.

Zum ersten Mal seit Jahren ziehen die Sozialdemokraten wieder gleichauf mit der Union. Auch im Internet wird Schulz als neuer Hype in Form von Memes (Bilder mit kurzen Texten) über die Timelines verbreiten. In einem Unterforum namens „the_schulz“ der Plattform reddit wird der Politiker als europäische Antwort auf Donald Trump („the_donald“) gefeiert. Unter dem Titel „Make Europe Great Again“ wird hier von ca. 1.400 Usern Inhalt mitsamt einer eigenen Sprache generiert. Doch all diese Hypes haben eines gemeinsam: ein oftmals abruptes Ende. Fraglich bleibt also, ob der unter anderem von Internetnutzern erzeugte Aufschwung noch bis zur Bundestagswahl im September 2017 anhalten kann oder doch in den Archiven der Browser-History verschwinden wird. *ml

Wer sich ein eigenes Bild machen möchte: www.reddit.com/r/the_schulz/