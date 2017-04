„Evita“ ist eines der größten Stücke der Musical-Geschichte: Unsterblich allein durch die packende Geschichte der Präsidentengattin Eva Perón und die Kompositionen Andrew Lloyd Webbers, inklusive „Don’t Cry for Me Argentina". Mit eleganten Choreografien, opulenter Ausstattung und einem herausragenden Orchester feierte diese Produktion in Großbritannien und Deutschland überwältigende Erfolge.

20.4., Deutsches Theater, Schwanthalerstr. 13, 20 Uhr, www.deutsches-theater.de