Zahngold für den guten Zweck

× Erweitern Foto: Bernd Müller Joachim Erger

Seit 25 Jahren führt Dr. Joachim Erger seine Zahnarztpraxis am Viktualienmarkt. Ein stolzes Jubiläum, über das sich auch Szene-Institutionen freuen können, denn von Beginn an sammelte er das Zahngold seiner Patientinnen und Patienten und sorgt bis heute dafür, dass sie es dem guten Zweck zur Verfügung stellen. Auch 2017 hat das bestens funktioniert, und so kamen (großzügig aufgerundet durch die Praxis selbst) 2.000 Euro für die Münchner Aids-Hilfe und nochmals 2.000 Euro für das Sub-Zentrum zusammen. Ein schönes Beispiel dafür, wie man sich auch jenseits der „klassischen“ Spende engagieren kann!