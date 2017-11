Winter Wonderland

× Erweitern Foto: Daniel Hd Schroeder@ DEFFAPICTURES Pink Christmas

Es ist wieder so weit: Der beschauliche Stephansplatz im Herzen des Münchner Glockenbachviertels wird zur rosaroten Feiermeile für alle, die von der berühmten „staden Zeit“ nicht viel wissen wollen. Bereits zum 12. Mal ist dort der queere Weihnachtsmarkt „Pink Christmas“ aufgebaut. Die kleine Zeltstadt bietet bis 23. Dezember wieder jede Menge Shopping-Möglichkeiten, internationale Spezialitäten, originelle Geschenkideen und natürlich: Glühwein bis zum Abwinken. Außerdem punktet er mit einem Showprogramm, bei dem sich Travestie-Stars wie Baby Bubble, France Delon, Ikenna Benéy Amaechi, Christina aus Amsterdam und natürlich Gene Pascale das Mikro in die Hand geben. DJ James Munich sorgt an den anderen Tagen für einen stimmungsvoll-tanzbaren Xmas-Sound. Zum Opening am 27. November wird Oberbürgermeister Dieter Reiter die Schauspiel-Legende Marianne Sägebrecht an seiner Seite haben, dazu gibt’s Schlagersounds mit Patrick Lindner. Detaillierte Infos stehen online.

27.11. – 23.12., Stephansplatz, täglich 16 – 22 Uhr, Sa + So 12 – 22 Uhr, www.pink-christmas.de