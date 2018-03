Westin Grand After Work Lounge

× Erweitern Foto: Westin Grand Hotel Frankfurt AfterWorkLounge

Da ist sie wieder: Die After Work Lounge in der Grand Seven Bar des Frankfurt Westin Grand Hotels. Einmal monatlich heißt es, mittwochs in der exklusiven Atmosphäre der Grand Seven Bar mit Kollegen und Freunden den Feierabend entspannt ausklingen lassen. Mit Musik unterschiedlicher DJs, wechselnden Getränke-Specials und Fingerfood-Häppchen ist der Wohlfühlabend garantiert, zusätzlich gilt die Happy Hour von 18 bis 21 Uhr mit zwei Monatsdrinks zum Preis von 12 Euro. Und der freundliche Dresscode „wear a smile“ steht für die lockere Stimmung des Abends!

7.3., Grand Seven Bar im Westin Grand Hotel, Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt, 17 Uhr, die kommenden Termine und Reservierungen gibt’s über www.grandseven.de