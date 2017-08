Hetze im Netz - und Verführung zur Vernunft: Wie das Internet Politik und Gesellschaft verändert

Fake News, Nachrichten-Bots, Clickbaiting: Drei Schlagworte, die beispielhaft für dafür stehen, wie sehr sich in den letzten Jahren die Art, Nachrichten zu verbreiten und zu konsumieren, verändert hat. Mit Hilfe des Netz kann jeder selbst zum Empfänger und Sender von Informationen werden und das hat tiefgreifende Folgen für den gesellschaftlichen Diskurs. Nicht nur die Politik diskutiert darüber, wie man dem Hass im Netz und der Verbreitung von Falschmeldungen beikommen kann und welche Folgen es hat, wenn von Algorithmen bestimmt wird, was relevant ist und was nicht.

Wie ist es also bestellt um die Diskussionskultur der digitalen Gesellschaft? Welche Rolle spielen hierbei Facebook & Co.? Und nicht zuletzt: Wie kann man verhindern, dass das Internet Populisten in die Hände spielt? Diese und viele anderen Fragen werden in dem Vortrag anhand anschaulicher Beispiele und vieler Gifs aufgegriffen und zum Teil sicher auch beantwortet.

30.8., Sub, 19:30 Uhr, www.subonline.org, www.br.de/puls/index.html