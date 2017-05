Volles Programm beim CSD in Augsburg

Münchens Nachbarn in Augsburg treiben’s bunt! Der Christopher Street Day dauert dort tatsächlich nicht nur einen Tag, sondern erstreckt sich vom 15. bis zum 19. Juni.

× Erweitern FOTO: HT CSD

Der CSD beginnt am Donnerstag mit einem Queer-Film-Abend im Kino LILIOM ab 19 Uhr. Am Freitag um 21 Uhr heißt es dann: Die Kehlen warm singen bei der KaraOKI-Party in Oki’s Bar und Bistro. Eure trainierten Stimmen könnt ihr dann am Samstag um 15 Uhr bei der queerpolitischen Podiumsdiskussion im Zeughaus unter Beweis stellen. Ab 23 Uhr folgt dann die Lovepop-Party CSD-Edition im Kesselhaus. Der CSD klingt schließlich bei Kaffee und Kuchen in der KArisMA Café Bar ab 15 Uhr gemütlich aus.

Einen melancholischen Beigeschmack hat das diesjährige Programm jedoch auch: Viele vermissen schmerzlich die Parade und das Straßenfest am CSD, die seit einigen Jahren nicht mehr zustande gekommen sind. Wir als Münchner Nachbarn drücken die Daumen, dass auch Augsburg bald wieder einen „größeren“ CSD veranstalten kann.