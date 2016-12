VIPs feiern Münchner YouTuber

Schon die erste Ausgabe, die im Mai an den Start ging, war ein voller Erfolg.

Zur exklusiven Launch-Party der zweiten Ausgabe von „Monaco de Luxe“ luden YouTuber Markus Mensch und sein Team, stellv. Chefredakteurin Sabine Emmerich und Gastro-Experte Felix Fichtner, am 10. Oktober ins Aloft München ein. Gemeinsam mit Aloft-Hoteldirektor Oliver Schäfer freute sich Mensch über die zahlreichen VIPs, die mit ihm gefeiert haben. Mit dabei: Florian Wess – Reality-TV-Star, Manou Lubowski – Schauspieler und Synchronsprecher, Nico Schwanz – Model und Mr. Model of the World 2003, Micaela Schäfer – Model & DJane, Jeannette Graf – Fashion-Influencerin u. v. m.

Mensch über sein Magazin: „Es ist nicht überraschend, dass nach dem Erfolg des YouTube-Channels auch ein Magazin folgte. Die ausgewogene Mischung aus Fashion, Lifestyle, Reisen, Genuss und unserem neuen Thema Golf kann man nun unterwegs lesen oder nach wie vor als Video ansehen.“

www.monaco-de-luxe.de / monacodeluxe @ YouTube