Vier Gewinne für euch!

Der Mai, der hat es in sich! Die Sonne kommt raus, die Biergärten laden wieder zum Verweilen ein und auch das Golfen macht jetzt wieder so richtig Spaß. Aber nicht nur das erwartet mich.

Denn im Mai werde ich wieder ein Jahr älter und feiere meinen Geburtstag – und zwar mit euch.Und so freut es mich ganz besonders, euch in dieser Kolumne reich zu beschenken: mit einer Reise ins Gradonna, einem neuen Outfit von Hirmer, lässigem Schmuck von Neptn, einer Runde Golf auf Gut Rieden. Ich denke, für jeden ist etwas dabei! Und so jetzt heißt es jetzt „Viel Glück“!

Euer Markus Mensch

Ein Wochenende zu Zweit

Mitten in Osttirol lässt das Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel jedes Wander- und Wellnessherz höher schlagen. Ein SPA-Bereich in jedem einzelnen Châlet und eine großzügige Wellness-, Bade- und Saunalandschaft im Hotel machen diesen Ort zum Place to be aller Wellnessfans. Der Gutschein gilt für zwei Nächte von Freitag bis Sonntag, je nach Verfügbarkeit, ab Mitte Juni. Hotel, Frühstück und Halbpension, ohne Getränke und auf eigene Anreise. www.gradonna.at

200 EUR Gutschein

Das traditionsreiche Familienunternehmen HIRMER ist Deutschlands führender Männermode-Spezialist. Das HIRMER Stammhaus in München ist mit seinen über 9.000 qm Verkaufsfläche auf sechs Etagen das weltweit größte Herrenmodehaus und bietet mit seiner umfassenden Auswahl deutscher und internationaler Topmarken, höchster Beratungskompetenz und bestem Service ein unvergleichliches Einkaufserlebnis. Seit Jahrzehnten setzt die Institution für Männermode in der Kaufingerstraße in München Maßstäbe in der Branche. Das bereits in der dritten Generation geführte Familienunternehmen besticht durch höchsten Qualitätsanspruch. Mit seiner charakteristischen Architektur im „Münchner Stil“ und aufgrund seiner Lage vor den beiden Türmen der Frauenkirche gilt das HIRMER Stammhaus im Herzen der Altstadt als eines der reizvollsten Fotomotive Münchens. www.hirmer.de

Zwei Greenfee-Gutscheine für die 18-Loch Anlage

Genießt das unvergessliche Panorama mit Blick auf den See und die gesamte bayerische Alpenkette. Der Platz hat den Ruf sportlich anspruchsvoll, aber auch durchaus fair zu sein. Schwierige Par-3-Löcher wechseln sich mit leichten Par-4-Bahnen ab. Golft auf großzügig angelegten Fairways umrahmt von der Stille der Natur. Auch Hunde sind angeleint herzlich willkommen. www.golfplatz-gutrieden.de

Vier Armbänder für echte Männer

Neptn steht für Arm- und Halsbändern aus echtem Leder, Tau und Edelstahl. Die klare und prägnante Umsetzung machen diese Schmuckstücke so einmalig und geben das Gefühl von Freiheit. Wer als Gewinner gezogen wurde, kann sich anschließend je ein Armband im Onlineshop aussuchen. www.neptn.de

