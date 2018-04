Vater, Vater, Kind

× Erweitern Foto: Karl-Heinz Laube/pixelio.de Regenbogenväter

Ein Partner an der Seite, schon schön. Eine Katze oder einen Hund, auch schön. Eine Familie ist das aber noch nicht. Und da ist er dann: der Wunsch nach einem eigenen Kind und nach einer kompletten Familie. Deshalb gründet sich im Sub eine neue Gruppe, die „Regenbogenväter“. Sie beschäftigen sich mit allen Themen rund ums schwule Elternsein. Egal ob für interessierte Männer oder bereits gegründete Familien – die Gruppe ist Austauschort, Netzwerk und Stammtisch für alle Fragen rund ums Thema Elternsein. Gemeinsam werden auch Fragen zu Themen wie Adoption im In- oder Ausland, Leihmutterschaft, Vierer-Konstellationen und mehr geklärt. Die Regenbogenväter treffen sich jeden ersten Dienstag im Monat um 19:30 Uhr im Sub.

www.subonline.org