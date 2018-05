Various Voices – Das internationale LGBTIQ*-Chorfestival

× Erweitern Foto: Veranstalter VariousVoices2018

Für München ist das 14. Europäische Chorfestival Various Voices eine der größten Kulturveranstaltungen des Jahres: Vom 9. bis 13. Mai sind rund neunzig Chöre mit etwa 2.700 Sängern und Sängerinnen aus der LGBTIQ*-Community in der Bayernmetropole zu Gast. Hotspot des Geschehens ist das Kulturzentrum Gasteig, das fünf Tage lang ganz im Zeichen des Regenbogens steht. Außerdem gibt es Galas, Partyevents, Schiffsfahrten auf dem Starnberger See und als Höhepunkt die berühmte „Carmina Burana“ als öffentliches Mitsing-Konzert auf dem Odeonsplatz.

Schon einmal machte Various Voices in München Station. Und wer 1997 die besondere Atmosphäre dieses Events erlebt hat, weiß, warum ein Chorfestival mehr ist als „nur“ ein Zusammentreffen von Menschen, die gemeinsam singen. Die Stimmung ist vergleichbar mit der eines CSD: Community at its best. Zwar ohne Parade, aber nicht ohne Präsenz im öffentlichen Raum, denn der Gasteig ist zwar das Zentrum, aber keine Burg, innerhalb deren Mauern ein exklusives Festival der Community abläuft. So gibt es den öffentlichen Various-Voices-Biergarten am Max-Joseph-Platz vor der Oper, in dem täglich Chöre auftreten, und auch mit der Aufführung der „Carmina Burana“ am Odeonsplatz strahlt der Event in die Stadt und lädt alle Münchnerinnen und Münchner ein, dabei zu sein.

Loud and Proud

Mehr als vier Jahre lang haben die Organisatoren und Organisatorinnen von „Monaccord“, dem Zusammenschluss der Münchner LGBTIQ*-Chöre, an der Planung und Durchführung des Festivals gearbeitet undsich die Unterstützung der Landeshauptstadt durch das Engagement namhafter Sponsoren auch hinsichtlich derFinanzierung gesichert.. Ein Kraftakt ehrenamtlicher Arbeit, der sich in diesen fünf Tagen im Mai auszahlen soll: So können die Macher und Macherinnen schon jetzt behaupten, das größte europäische Chorfestival in seiner Geschichte auf die Beine gestellt zu haben. Various Voices spiegelt die Vielfalt queerer Lebensentwürfe wider und erzählt vom LGBTIQ*-Leben in aller Welt. Der schottische Chor „Loud & Proud“ bringt es wohl für alle auf den Punkt: Das ist es, was alle verbindet und antreibt. Doch nicht überall können die Sängerinnen und Sänger „laut und stolz“ von ihrem Leben singen. Im Osten Europas sieht es ganz anders aus. Nicht umsonst werden die Teilnehmenden aus der Ukraine oder der Türkei im Programmheft unter dem Titel „Wir singen um unser Leben“ vorgestellt. Neben schönen Tönen, originellen Kostümen und farbenfrohen Auftritten erzählt Various Voices eben auch von Biografien, die nicht so unbeschwert sind, wie das Festival daherkommt.

Egal, woher die Chöre anreisen: Der Mai steht ganz im Zeichen queerer Stimmen. Wir freuen uns auf ein abwechslungsreiches, spannendes und unbeschwertes Various Voices 2018 – München singt!

Alle Informationen gibt’s im Festival-Guide, der in der Szene und an vielen öffentlichen Orten kostenlos zu haben ist sowie aufwww.various-voices.de.

Tipp: Wer kein Tagesticket für die Chorkonzerte ergattert, kann kostenlos die täglichen Generalproben am Vormittag besuchen!