Transgender-Ausstellung

Max ist Marie

„Max ist Marie. Mein Sohn ist meine Tochter ist mein Kind“. Das ist der Titel des Foto- und Textprojekts der Hamburger Künstlerin Kathrin Stahl. Das Projekt begann, als Stahls Sohn zur Tochter wurde. Die Fotografin dokumentierte daraufhin auf einfühlsame Weise den Alltag zahlreicher Trans*-Menschen in Bild und Text. Die Ausstellung ist zunächst in den Räumen des Alten- und Pflegeheimes St. Martin zu sehen. Anschließend wird sie in allen drei „Häusern der Vielfalt“, wo die städtische Münchenstift GmbH gezielt ihre Öffnung der stationären Pflege für gleichgeschlechtliche Lebensweisen vorantreibt, gezeigt. Der Eintritt ist frei.

× Erweitern Foto: Kathrin Stahl Max ist Marie

Vernissage 12.7., Haus St. Martin, St.-Martin-Str. 34, 18:30 Uhr