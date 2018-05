Trans*People of Color

× Erweitern Foto: Manuel Ricardo Garcia/Mikael Chukwuma Owunna Transpeople

Die unabhängige Gruppe „Beyond Color“, die diverse Menschen mit Erfahrungen von Rassismus und Migration vereint, lädt am 27. Mai zu einer Diskussionsveranstaltung. Auf dem Podium sitzen Trans*Künstler_innen und Trans*Aktivist_innen mit unterschiedlichem Hintergrund. Sie alle nutzen unterschiedliche Ausdrucksmittel, um Transphobie und Rassismus zu bekämpfen. Das Podium, bestehend ausKeith King, Rae Parnell,Manuel Ricardo Garciaund Olave Basabose(Bild von links oben nach rechts unten), repräsentiert eine globale Perspektive zu trans* gelebten Realitäten und spricht zu Themen wie Trans*Formen von Migration, Trans*Sichtbarkeit und die Position von Trans*Menschen in den größeren Communities von sexueller Orientierung und Genderidentitäten. Die Veranstaltung findet in deutscher und englischer Sprache statt und wird gefördert durch die Regenbogenstiftung, Sub, die Trans*Inter*Tagung München und andere Gruppen.

27.5., Sub-Zentrum, Müllerstr. 14, 19:30 Uhr, www.subonline.org